Paret avslørte den hyggelige nyheten om at de ventet barn på Elle-festen i juni, etter å ha vært kjærester i omtrent fire år.

I går kom altså den lille krabaten til verden.

– Vi er veldig lykkelige, men setter pris på litt ro og fred, sier Martin Danielle i en kort kommentar til TV 2.

Laget en verdensmester

– Det tok sin tid, men etter to smertefulle dager og et keisersnitt, kunne vi endelig treffe den nye sjefen. Med sine 5,5 kg og 56 cm er jeg helt sikker på at vi har laget en verdensmester, skriver Alexandra Backström på Instagram.

Hun takker videre Bærum sykehus og ikke minst den nybakte pappaen, og skriver:

– Du stod som en klippe gjennom den sykeste opplevelsen jeg har hatt.

Backström avslutter innlegget må skrive hyllesten «du er alt» til kjæresten.

Musiker og modell

Backström har tidligere jobbet som modell og var Norges Miss World-kandidat i 2013.

Danielle ble først kjent som den ene halvdelen av elektronika-duoen CLMD, duoen slo gjennom i 2012.

Etter noen år forlot Carl Louis duoen, og Danielle har fortsatt å lage musikk under navnet CLMD selv. Han har samarbeidet med artister som Astrid S og Madcon.

DJ-en og musikkprodusenten har vært mentor i The Voice de siste to sesongene.