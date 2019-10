Det italienske bilmerket Lancia har røtter helt tilbake til 1906. De har hatt en høy stjerne blant verdens bilinteresserte i flere tiår, men i de senere årene har det gått kraftig nedover.

I år er det 50 år siden Lancia ble kjøpt opp av Fiat-konsernet og ble en del av dette. I starten ble det sett på som en viktig garanti for at merket skulle overleve. Men de siste årene har det ikke sett særlig lyst ut for Lancia. Særlig etter at Fiat tok kontrollen over Chrysler-konsernet, har det blitt tydelig at Lancia er den store taperen.

Fiat Chrysler (FCA) har mange merker i porteføljen sin. Kanskje for mange – for det har lenge vært tydelig at de ikke vil satse særlig på Lancia.

Mer levedyktig

De siste årene har de hatt én eneste modell, småbilen Ypsilon. Og i senere tid har den også blitt solgt i bare ett marked, hjemlandet Italia.

Det begynner å bli en god stund siden ryktene begynte å svirre om at Lancia stille og rolig ville bli faset helt ut. Men merket har vist seg å være mer levedyktig enn mange hadde trodd.

Hjemme i Italia har nemlig kjøperne så til de grader omfavnet Ypsilon. Det skjer selv om den nå har vært på markedet i hele åtte år, i seg selv lenge for en bilmodell.

Delta Integrale: Nå kan du sikre deg ekte bil-ikon

Ypsilon har fått mye skryt for designet, det skal også være den viktigste grunnen til at mange av kjøperne velger den.

Selger mer enn Alfa Romeo totalt

Ypsilon debuterte tilbake i 2011. Da hadde Fiat-konsernet brukt over 500 millioner Euro på utviklingen av den.

Helt siden den kom på markedet, har Ypsilon vært en av de mest særpregede småbilene du kan kjøpe. Utseendet skiller seg fra mengden, og Lancia har vært flinke med å gi den ekstra designdetaljer. Målgruppen er kvinnelige kjøpere, og der står Ypsilon svært sterkt.

Salgstall fra årets ni første måneder, viser at Ypsilon har gått unna i 45.000 eksemplarer, altså bare hjemme i Italia. Til sammenligning har Alfa Romeo, som er ett av konsernets andre merker, ikke solgt mer enn 39.000 biler, i hele EU. Det er i seg selv ganske oppsiktsvekkende.

Dette er unik bil med superbil-motor

Særpreget interiør, her tør Lancia skille seg fra mengden.

Ikke gitt opp helt

Her nyter nok også Ypsilon godt av at Fiat så godt som har forlatt denne nisjen selv, de har bare modellen 500 igjen. Og den er betydelig mindre enn Ypsilon, selv om bilene bygger på samme plattform.

I dette ligger forresten betydelige besparelser for konsernet. Ypsilon bygges side-om-side med 500, i Polen. Etter så mange år er naturligvis alt av utviklingskostnader tatt, samtidig som lave lønninger ved fabrikken er med på holde kostnadene nede. Slik sett kan Ypsilon ha mulighet til å leve i flere år til.

Den nå avdøde FCA-sjefen Sergio Macchione uttalte for noen år siden at konsernet ikke ville satse videre på Lancia. Men også i bilverdenen kan mye skje. De som jobber for at Lancia skal overleve, har garantert ikke gitt opp helt ennå.

– Kunne det vært lønnsomt å bli Lancia-importør?

Lancia holder det gående lenger enn mange hadde trodd. Det gir nok også håp om at de store sjefene kan snu, og gi dem en ny sjanse.

Se video: Krise-resultat i krasjtest – her ble det null stjerner