Kristine (29) om «frykt-regime»: – Plutselig var jeg hjernevasket og i et voldelig forhold

Hun forteller om en gang hennes tidligere samboer kjeftet på henne da hun ønsket mannen på matbutikken god helg.

– Han ble sur for så banale ting. Jeg skjønte ikke hva jeg hadde gjort galt, og det eskalerte, forteller hun.

– Man mister seg selv, og man godtar veldig mange ting for å beholde husfreden.

Kontaktet Krisesenteret

Høsten 2015 var første gang Kristine kontaktet noen som kunne hjelpe henne ut av situasjonen hun var i. Hun hadde hatt en tung dag og vandret hvileløst rundt i Oslo sentrum for å slippe å dra hjem.

– Da kontaktet jeg Krisesenteret, og fikk beskjed om at jeg kunne komme med en gang. Det var første gang jeg snakket med noen som forstod hva jeg gikk gjennom, og jeg følte jeg ble mer klar over min egen situasjon da jeg var der, forteller hun.

Men hun var ikke klar for å komme seg ut av situasjonen helt enda.

– Samboeren min spilte mye på empatien min, og han brukte at jeg er et omsorgsmenneske for hva det var verdt, forteller Kristine.

Samboeren sa ofte til Kristine at han ville bli helt alene om hun forlot ham. Han truet også med å ta sitt eget liv.

Hun følte hun bar en annen persons liv på skuldrene, samtidig som hennes eget liv stadig var i fare.

– Truslene blir så ekte når du vet hva han er kapabel til, sier hun.

Strammet grepet

Da hun var på på julebesøk hos familien den vinteren, bestemte hun seg for å gå fra samboeren neste gang han utøvde vold.

– Han utøvde vold mot meg samme dag som jeg kom hjem fra juleferie. Jeg brukte over to måneder på å prøve å få ham til å forstå at det var slutt mellom oss, forteller hun.

Men jo hardere hun forsøkte å trekke seg unna, jo mer strammet han grepet han hadde rundt henne. Kristine forteller at det var mye vold i løpet av de to månedene.

Eksen dømt

Til slutt dro hun til politiet. To politbetjenter fulgte Kristine hjem den dagen, hvor de møtte den tidligere samboeren. Han satt i mørket og ventet på henne.

– Jeg levde ikke, jeg var bare et skall av meg selv. Jeg trengte lang tid på få mitt eget fokus over på meg selv, og ikke på han, forteller hun.

Kristines tidligere samboer ble i juni 2017 dømt til fengsel, for det tingretten kalte et «regime med frykt». Mannen anket til lagmannsretten, hvor han i juni 2018 ble dømt til ett år og tre måneders ubetinget fengsel.

Helt siden Kristine besøkte krisesenteret høsten 2015 hadde hun tatt bilder og dokumentert volden, som ble bevis under rettsaken.

– Man sliter i lang tid, også etter man har kommet seg ut av forholdet. Kroppen er nærmest i konstant «fight or fligh»-modus. Det er en redsel som ligger latent, og man er livredd for å møte på personen, sier 29-åringen.

Mannens forsvarsadvokat ønsker ikke å kommentere saken til TV 2.

I DAG: Kristines tidligere samboer ble dømt i fengsel, takket være dokumentasjonen hennes. Foto:Britt Solli-Nowlan

Over 130 har ringt

1. oktober åpnet regjeringen den nasjonale hjelpelinjen, og over 130 personer har hittil ringt nummeret.

Sara Bondø er prosjektleder for den nye Vold- og overgrepslinjen. Hun sier responsen har vært over all forventning.

– Vi har lenge sett et behov for et lavterskeltilbud til de som ikke tar kontakt med det eksisterende hjelpeapparatet, og kanskje ikke selv vet hva de er utsatt for, forteller Bondø.

Én femtedel av alle som ringer inn har ikke vært i kontakt med hjelpeapparat tidligere. Det er disse personene Krisesenteret håper å nå ut til med den nye telefonlinjen.

– Det er litt som å dyppe tåen ut i vannet, og man får pratet med noen om hva man opplever, sier Bondø.

På andre siden av røret forklarer krisesentersekreteriatet om de eksisterende tilbudene som finnes, og hva man kan gjøre dersom man vil komme seg ut av forholdet.

– Det er helt anonymt, og vi har ingen oversikt over hvem det er som ringer inn til oss. Hittil har det vært en enorm respons, og det viser at behovet er stort.

Viktig med anonymitet

Kristine mener anonymiteten hos volds- og overgrepslinjen er veldig viktig.

– Det betyr at man kan ringe inn uten at det er bindende på noen måte. Det er det jeg syns er så fantastisk. Jeg tror denne hjelpelinjen kan gjøre en veldig stor forskjell, sier hun.

29-åringen er fra en liten kommune i Nord-Norge, men bodde i Oslo i perioden hun ble utsatt for mishandling. Det tror hun gjorde at hun turte å få hjelp.

– Terskelen for at jeg skulle tatt kontakt med krisesenteret eller politiet i min hjemkommune ville vært veldig høy. Det er vanskeligere å ta kontakt med noen som kanskje kjenner overgriperen, eller kjenner til vedkommende, sier hun.

Kristine tror det handler mye om veien man tar for å selv ta grep. Da kan det å prate anonymt med noen hjelpe deg på veien.

– Det betyr mye å snakke med noen, og at det er en person på andre siden av røret som forstår hva du går gjennom, sier Kristine og legger til:

– Man håper at noen kan bekrefte mistankene, og at noen sier dette ikke er greit. Det finnes hjelp om man tør å spørre om det, og det er en lav terskel for å kontakte hjelpelinjen.