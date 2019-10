Brudd, tann- og hodeskader: – Manglende hjelmbruk er bekymringsfullt

Det er heller ingen promillegrense for bruk av elsparkesykkel, men utleieselskapene forbyr fyllekjøring. Loven tillater bruk av kjøretøyene så lenge det skjer forsvarlig.

Ifølge overlege Henrik Sivertsen er det ruspåvirkede som får de mest alvorlige skadene. Ifølge tallene utgjør berusede rundt 21 prosent av de skadde.

Dårlig oversikt

Sparkesykkelulykker faller inn under sykkelulykker, og så lenge det ikke er andre kjøretøy involvert, registreres de ikke hos politiet. Dette er noe av frustrasjonen hos de som arbeider med trafikksikkerhet.

De ulykkene som ikke fører til besøk hos skadelegevakten eller akuttavdelingen, blir dermed ikke registrert.

– Vi mener det må etableres et skaderegistreringssystem. Vi har kun oversikt over 40 prosent av ulykkene, og det er de som kommer inn til legevakten, og sitter derfor med for lite kunnskap, sier kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk, Chriostoffer Solstad Steen, til TV 2.

De ønsker seg også klarere regler ved bruk av elsparkesykler.

12-årsgrense og hjelmbruk

Veldig få bruker hjelm på elsparkesykkel, og dette øker sannsynligheten for hodeskader.

– Vi ønsker en 12-årsgrense på bruk av elsparkesykler og et krav om hjelmbruk for alle under 16 år, sier Solstad. Politiet har også uttalt støtte til dette.

De ønsker også at lokale myndigheter setter tak på hvor mange elsparkesykler som skal være tilgjengelig for leie, samt vurdere et krav om å leie ut hjelm sammen med sykkelen.

Det er kun Oslo og Kristiansand som har utleie av elsparkesykler hittil. De andre norske byene har ønsket å se an erfaringer, før de eventuelt åpner opp for utleieselskapene.

Mange har imidlertid kjøpt seg private elsparkesykler.

Strammer inn reglene

Flere europeiske storbyer har skjerpet regelverket for bruk av elsparkesykler.

København har innført regler som innebærer 15 års aldersgrense for å kjøre uten voksen. I tillegg skal det kun være én person på elsparkesykkelen, og det er ikke tillatt å kjøre den på fortau.

Etter en sommer med ulykker, har flere overleger i akuttmedisin ved danske sykehus, gått ut med krav om obligatorisk hjelmbruk. De sier at cirka 40 prosent av alle skader etter ulykker med elsparkesykler, er hodeskader.

– De faller og får enten en kul, eller hull i hodet. En stor del av de 40 prosentene har vist tegn på hjernerystelse, altså at de har vært kortvarig bevisstløse, hatt hodepine eller følt svimmelhet, sier overlege på akuttmottaket på Fredriksbargs og Bispebjerg Hospital, til DR.

Hodeskader kan potensielt være svært alvorlig.

Også i Sverige raser diskusjonen om regelverk for elsparkesykler etter at det i mai omkom en 27 år gammel mann som følge av kollisjon mellom en elsparkesykkel og bil.