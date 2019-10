I helgen meldte politiet i Oslo om en rekke voldshendelser i hovedstaden. Både natt til lørdag og natt til søndag måtte de rykke ut til flere situasjoner.

Politiet fortalte at det natt til lørdag var rundt 20 voldshendelser i Oslo sentrum.

– De har gått hardt til verks og slått ned folk og sparket dem mens de har ligget nede, fsa operasjonsleder Tor Jøkling.



Felles for mange av sakene er at gjerningspersonene er unge menn med utenlandsk opprinnelse.

– Skremmende

Generalsekretær Lars Norbom i Natteravnene sier til TV 2 at dette ikke er et engangstilfelle, men en utvikling de har lagt merke til.

– Det er en utvikling vi synes er skremmende, sier han og fortsetter:

– Vi ser ingen økning i voldsepisoder, men vi ser at de blir grovere og at de i større grad går ut over folk som ikke er involvert i noe fra før.

Natteravnene har vært aktive siden 1990 og jobber for å gjøre byens nærmiljøer trygge å oppholde seg i. Tidligere var det ifølge Norbom som regel slik at de som var involvert i voldsepisoder, hadde et forhold til hverandre fra før. Slik er det ikke lenger.

– Nå er inntrykket at det er ingen logikk i hvem som rammes, og det synes vi er kjempeskummelt, sier han.

Leder av Natteravnene, Lars Norbom. Foto: Stian Lysberg Solum/Scanpix

– Har en dempende effekt

Flere av helgens voldshendelser fremstår som uprovoserte. Lars Norbom forteller at han har tanker om nødvendige tiltak.

– Vi ønsker selvfølgelig å styrke Natteravnene fordi det er et forebyggende, defensivt tiltak som virker, sier han.

– Vi opplever at vi har en dempende effekt når vi er ute og går. Det skjer veldig lite akkurat der vi er, vi treffer ofre etter at vedkommende er utsatt for en voldshandling. Vi har biler og kjører jevnlig til folk til legevakt, som er utsatt for vold.

– Er det snakk om hver helg?

– Det er hver helg, og det er flere turer. Det er voldsrelatert, rusrelatert eller en kombinasjon. Og det er stort sett unge menn, sier han.

– Feier under teppet

Generalsekretærene i Natteravnene sier at byrådet i Oslo har redusert bevilgningen fra 620.000 til 400.000 kroner, en reduksjon på 35 prosent.

– Har dere de midlene dere trenger for å gjøre det dere skal?

– Vi har ikke det. Vi har et relativt lite budsjett og klarer oss helt greit med det. Vi har et budsjett på 3,5 millioner kroner. Fra Oslo kommune har vi bedt om 740.000 kroner og har fått 400.000. Det er så lite i den store sammenhengen at det er veldig spesielt av kommunen å gjøre det, sier han og fortsetter: