Sue (44) har vært gravid mesteparten av sitt liv – nå venter hun sitt 22. barn

I to år på rad har den britiske familien Radford uttalt at de så seg fornøyd etter at barn nummer 20, og deretter 21 kom til verden.

Nå ser det likevel ut som familieforøkelsen vil ingen ende ta. Søndag avslørte nemlig familien fra Lancashire nyheten på sin YouTube-kanal om barn nummer 22 er på vei.

«Vi går akkurat inn i uke 15, og får snart vite kjønnet på babyen», deler familien om barnet som er ventet i april.

Mor Sue Radford (44) har dermed gått gravid omtrent kontinuerlig i 30 år, siden hun fikk sitt første barn, Chris, som 14-åring.

Ettersom begge foreldrene selv hadde blitt adoptert valgte det unge paret å beholde barnet. Få år senere giftet de seg og fikk barn nummer to, Sophie, som idag selv har rukket å bli trebarnsmor.

Det nye tilskuddet til familien får dermed sannsynligvis nok å bryne seg på med søsknene Chris (30), Sophie (25), Chloe (23), Jack (22), Daniel (20), Luke (18), Millie (17), Katie (16), James (15), Ellie (14), Aimee (13), Josh (12), Max (11), Tillie (9), Oscar (7), Casper (6), Hallie (3), Phoebe (2), Archie (18 måneder) og Bonnie Raye som ble født i november 2018.

Med unntak av de to eldste barna, bor alle de resterende fremdeles hjemme hos mor og far, ifølge nettstedet Dailymail.

Må planlegge

Storbritannias største familie bor i Morecambe i Nordvest-England, i et hus med ti soverom. De har tidligere fortalt hvordan de takler den svært hektiske hverdagen, som vanskelig hadde latt seg gjennomføre uten nøye planlegging.

Alle skoleuniformene blir vasket og lagt frem dagen i forveien, frokosten må spises i to bordsettinger, og familiefar Noel kjører barna til barnehage og skoler etter en grytidlig start i bakeriet.

Familien har til og med sin egen skolebuss og kan kjøre i kollektivfeltet ettersom de er flere enn ni passasjerer.

Kostbar affære

Med en så stor husholdning er fru Radford forståelig nok stadig på utkikk etter måter å spare noen kroner.

«Vi ser ofte etter ulike rabattkoder på nett, og slår til på alle mulige tilbud som skulle dukke opp», sier hun til Dailymail.

Familien som kun mottar i overkant av 2000 kroner i barnebidrag per uke, er avhengig av familiefar Noel Radfords (48) bakeriinntekter. Matutgiftene til storfamilien ligger på rundt 4000 kroner i uken, og middagene går gjerne i pasta og stuinger i tillegg til at familien drar nytte av lokale avtaler med slakter og grøntforhandlere.