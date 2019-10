Saken er kinkig av flere grunner, blant annet fordi USA i lang tid har valgt å ikke offentliggjøre hvor amerikanske atomvåpen i utlandet er lagret.

50 bomber

Likevel er det nærmest en åpen hemmelighet at USA har omkring 50 B-61-bomber lagret under svært strengt vakthold på Incirlik-basen sør i Tyrkia, skriver det amerikanske nyhetsbyrået AP.

President Donald Trump innrømmet dessuten implisitt at så er tilfelle da han i forrige uke fikk spørsmålet om hvorvidt han er sikker på at bombene ligger trygt.

– Vi er sikre, svarte Trump.

Trump har truet med å «knuse Tyrkias økonomi» på grunn av militæroperasjonen i Syria, og klimaet mellom Tyrkia og Vesten er anspent.

De amerikanske atomvåpnene skal ha ligget lagret i NATO-landet Tyrkia i nesten 60 år. USA deler Incirlik-basen med det tyrkiske forsvaret. Bombene kan slippes av amerikanske fly i en eventuell atomkrig.

Komplisert å flytte dem

At de er lagret i Tyrkia, er en del av NATOs politikk om å avskrekke andre land fra krig ved at Tyrkia og andre NATO-land i Europa har utplassert en relativt beskjeden mengde atomvåpen.

Å flytte dem vil derfor være en komplisert diplomatisk øvelse.

Det er ingen tegn til at atomvåpnene på Incirlik-basen er i direkte fare, men spørsmålet er aktualisert som følge av at forholdet mellom USA og Tyrkia anses å være på et historisk lavpunkt samtidig som krigen i Syria er blitt mer kompleks og uforutsigbar.

Det er nå snart to uker siden Tyrkia på egen hånd besluttet å iverksette en større offensiv mot kurdiskkontrollerte områder i Nord-Syria ved hjelp av tyrkiskstøttet milits, som blant annet består av tidligere syriske opprørere fra ytterliggående islamistiske grupper.