Slik skal de forsøke å forebygge og avdekke seksuelle overgrep

– Vi er kjempeglade for at vi når har en avtale med Norges Fotballforbund og at de går i bresjen for å trygge sine trenere enda mer slik at idretten blir et trygt sted å være for barn, sier generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange.

På Ullevaal mandag signerte Norges Fotballforbund en avtale med Redd Barna som skal være med på å trygge barnas idrettshverdag. Målet er at trenere, ledere og tillitsvalgte skal få mer kompetanse og innsikt i hvordan man kan forebygge og avdekke seksuelle overgrep.

– Dette er en avtale som skal hjelpe oss å forebygge og bli mer kompetente på risikoen ved overgrep i vår organisasjon, sier generalsekretær i Norges Fotballforbund, Pål Bjerketvedt.

– Hvor nødvendig er en slik avtale nå?

– Fotballen er en stor aktør i det norske samfunnet. Vi organiserer over 300 000 barn og unge hver dag og da er det også en risiko for at det kan oppstå overgrepsepisoder. Derfor er et samarbeid med Redd barna, som har rett kompetanse og som ikke minst gjennom det nye kurskonseptet kan bidra til å gjøre oss bedre på forebygging og bygger kompetanse i bunn.

Partene har over tid samarbeidet om utvikling av kurset «Trygg på trening med Redd Barna». Kurset skal være til bruk i klubber underlagt NFF for å hjelpe trenere og tillitspersoner rundt utøveren å avdekke eller forebygge seksuelle overgrep.

– Idretten er en kjempeviktig arena for barn. Hundretusener av barn driver med sport og det er flott. De fleste har det bra, men så er det noen som ikke har det så bra. Vi er opptatt av at det skal være trygt for alle barn å være på trening. Dette er et enkelt e-læringskurs som det skal være enkelt for trenere i norsk idrett å ta slik at de får den basiskunnskapen de trenger for å kunne være trygge rollemodeller og håndtere krevende situasjoner som kan oppstå i idretten som på andre arenaer barna befinner seg på. Vi skal også avdekke. Hvis trenere ser at noe ikke er bra så skal de ha kompetanse og trygghet til å handle.

Norsk fotball har måttet håndtere flere vanskelige saker som omhandler seksuelle overgrep.

– Det er riktig at det har oppstått noen episoder. Vi har også hatt dette året eksempel på det. Det er vanskelig å si om vi kunne gjort noe mer, men dette programmet skal gi oss mer kunnskap og mer erfaring med den type vanskelige saker.

Redd Barna tror det kan være mange mørketall i idretten. En utvikling som speiler samfunnet forøvrig.