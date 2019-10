De siste årene har vi hatt en rekke tilfeller av innbrudd i biler her til lands, der tyvene har vært ute etter utstyr i bilene.

Navigasjon, stereoanlegg, airbager og annet teknisk utstyr er gull verdt for frekke biltyver. På det svarte markedet kan en tjene mye penger på dette. Det har de kriminelle funnet ut av for lengst, og det å stjele en hel bil er ikke lenger like fristende eller vanlig som det en gang var.

Politiet arresterte tidligere i år en rekke personer som er antatt å stå bak slike tyverier. Men problemet er nok langt fra løst. De siste par ukene har det nemlig vært en ny bølge av bilinbrudd.

Kriminelle fra Litauen

Denne gangen handler det om BMW-er, der tyvene er ute etter ratt og infotainmentsystem.

Det har vært en rekke innbrudd i biler blant annet i Oslo, Nittedal og Bærum. Dette har skjedd på nattestid. Og tyvene vet åpenbart hva de driver med. Ingen av stedene har de blitt oppdaget og de skal heller ikke ha etterlatt seg noen viktige spor.

– I mange av de tidligere sakene vi har etterforsket har det dreid seg om kriminelle fra Litauen. Innbruddene er godt planlagt. Ofte er de her i et par uker og gjør mellom 20 og 25 innbrudd. Vi har sett at tyvene jobber to og to sammen. De stjeler oftest ratt, GPS og kontrollpanel, og tar det med seg til Litauen hvor det blir solgt videre. Vi har en gruppe som jobber med denne typen vinningskriminalitet som begås av utenlandske kriminelle, og har satt i gang en omfattende etterforskning, forteller politiførstebetjent Tonje Reiten i gruppen for spesiell etterforskning i Oslo politidistrikt, til NRK.

De er blant dem som har omtalt den nye bølgen av innbrudd.

Nå har biltyvene byttet fra BMW til VW

Nei, denne bilen har ikke vært i en ulykke. Her har tyver rett og slett stukket av med frontlyktene på BMW SUV-en. Disse koster mange tusen kroner per lykt. Foto: Politiet.

Grunn til å vente flere innbrudd

For bileierne er dette fortvilende. Det blir gjort omfattende og kostbar skade på bilene. Og selv om det i de fleste tilfeller dekkes på forsikringen, betyr dette mange praktiske utfordringer når bilen ikke kan brukes og må på verksted for å bli reparert.

– Noen hadde kanskje håpet at politiet hadde klart å stoppe denne aktiviteten. Men slik ser det altså ikke ut. Det er nok dessverre grunn til å vente flere innbrudd i tiden fremover, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Politiet advarte: Banden hadde flyttet seg

Vi kjøper mye utstyr

– Men hvorfor kommer de helt til Norge for å gjøre dette?

– En av årsakene er nok at vi nordmenn er flinke til å spekke bilene våre med mye utstyr. Dermed blir det særlig attraktivt for tilreisende bander fra utlandet. Her finner de mye av det de ønsker seg, tror Benny.

På biler der utstyret er fastmontert, er det vanskelig å gardere seg mot slike innbrudd. Det har også vist seg at tyvene har flere måter å komme seg inn i bilen på. Dessuten jobber de kjapt, slik at det blir svært vanskelig å ta dem på fersken.

Politiet har lagt ned store ressurser i å stoppe bilinnbrudd-bandene, men dette har vist seg å ikke være enkelt. Foto: Scanpix

Oppfører seg mistenkelig

– Hva kan egentlig bileierne gjøre?

– Det er et både godt og vanskelig spørsmål. Alarm er tydeligvis ikke noen god forsikring mot å havne i denne statistikken. Strengt tatt er nok det eneste som nytter å låse inn bilen i en garasje, Da er den ute av syne og vanskeligere å komme til.

– Har man ikke tilgang på garasje, er det nest beste å parkere et sted hvor det er lyst og mulighet for at mange ser bilen. Det kan nok virke avskrekkende. Men det har dessverre vist seg at tyvene også slår til på slike steder. Mye tyder på at de driver rekognosering på dagtid. Da kan de se seg ut biler de ønsker å slå til mot. Derfor er det også viktig å være årvåken og følge med i nabolaget. Ser man biler og folk som oppfører seg mistenkelig, bør man ringe politiet og si fra med en gang, avslutter Benny.

BMW-eier sov i bilen – så kom tyvene

Se video: Dette innbruddet er virkelig frekt!