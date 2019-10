22 år gamle Philip Manshaus er siktet for å ha utført et terrorangrep mot Al-Noor-moskeen i Bærum i sommer og for drap på sin 17 år gamle stesøster.

Han har innrømmet de faktiske forhold, men nekter straffskyld.

Lenge i isolasjon

Manshaus ble varetektsfengslet i fire nye uker 7. oktober, med de to første ukene i fullstendig isolasjon.

Påtalemyndigheten har deretter bedt om at Manshaus fengsles i fullstendig isolasjon i ytterligere to uker – noe retten mandag morgen har gitt medhold til.

Manshaus har sittet 10 uker i fullstendig isolasjon.

Bevisforspillelse

Retten legger til grunn at det er fare for bevisforspillelse dersom Manshaus ikke fengsles i fullstendig isolasjon – noe som betyr at han holdes unna andre innsatte i fengselet.

Som argument heter det at påtalemyndigheten fremdels jobber med de elektroniske beslagene.

Retten understreker at Manshaus er siktet i en svært alvorlig sak, samt at man ser det nødvendig at Manshaus ikke kan kommunisere med andre.

Spørsmålet om isolasjon er behandlet av retten, uten at Manshaus selv måtte møte i retten.

Manshaus har tidligere møtt i tre fengslingsmøter, der han hver gang har bedt om å bli sluppet ut av varetekt.

Han har samtykket til videre isolasjon.