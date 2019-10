«Joker»-filmen med Joaquin Phoenix (44) i hovedrollen går nå sin seiersgang på kinoer verden over.

En som dog ikke virker å være særlig glad for det, er Oscar-vinner og skuespiller Jared Leto (47). Han spilte den kjente rollefiguren i filmen «Suicide Squad» i 2016.

Filmskaperen Todd Phillips foretrakk heller Joaquin Phoenix i rollen i «Joker».

Ifølge Hollywood Reporter gikk det så langt at Leto prøvde å stoppe produksjonen av filmen. Han tok kontakt med sine advokater og sin daværende manager i et desperat forsøk på å stoppe filmen.

– Hans rolle som Joker er over

Leto mente at det ikke var riktig å utelate en Oscar-vinner i rollen. Leto vant Oscar-statuett for sin rolle i filmen «Dallas Buyers Club».

Ifølge kilder skal skuespilleren nå være nervøs for å spille Jokeren i oppfølgeren til «SuicideSsquad», samt i filmen «Birds of Prey», som er en spin-off som omhandler karakteren Harley Quinn fra samme film.

– Hvordan spiller du Jokeren som du etablerte, etter Joaquin Phoenix? Letos tid som Jokeren er over, sier en kilde til Hollywood Reporter.

THE JOKER: Jared Leto spiller Jokeren i filmen «Suicide squad», 2016. Foto: Stella Pictures

Avkrefter opplysningene

Hollywood reporter har vært i kontakt med folk rundt Jared Leto, som mener at opplysningene ikke stemmer.

Verken Warner Bros, produksjonsselskapet som står bak «The Joker», eller den daværende manageren Irving Azoff har kommentert saken.

Jared Leto har de siste årene hatt en rekke roller. Han har i tillegg til nevnte «Suicide Squad» og «Dallas Buyers Club» gjort store roller i filmene «Requiem for a Dream» og «American Psycho». I tillegg er han vokalist i bandet «30 Second to Mars».