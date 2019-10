Solskjær hylles for mestergrep mot Klopp

Se sammendrag av kampen i vinduet øverst!

Kristiansunderen gjorde endringer for å stanse Liverpool. Han vraket den innøvde 4-2-3-1-formasjonen, og gikk heller for å spille med tre midtstoppere og to brede spisser.

Erkerivalen fra Merseyside, som hadde vunnet 17 Premier League-kamper på rad, skapte knapt en målsjanse.

– Stor fremgang

TV 2s fotballekspert Brede Hangeland mener at kampen var et steg i riktig retning for Solskjær.

– I min bok er det stor fremgang på det som går på kampledelse. Solskjær gjorde flere trekk underveis som svar på Klopps forsøk på å vippe kampen i sin favør, roser Hangeland.

– Inngangen til United, formasjonen og kampplanen, var også helt riktig. Alt i alt perfekt disponering av mannskapet, fortsetter den tidligere Premier League-stopperen.

Dagen derpå får Solskjær også mye ros i britiske medier.

Tidligere United-profil Darren Fletcher tror prestasjonen kan «kickstarte» sesongen. Skotten mener at Solskjær la opp en plan ikke bare for å stanse Liverpool, men som utnyttet svakheter hos serielederen.

«Taktisk traff Solskjær blink. Å spille slik mot et klasselag som Liverpool, burde gi laget hans mye selvtillit», skriver skotten i en analyse for BBC.

– Mesterverk

Avisspaltistene følger opp.

«Mange gledet seg over Uniteds intensitet, men arbeidsmoral og vinnerlyst burde komme som en selvfølge. Det som var mer imponerende, var Solskjærs taktiske plan for å stoppe Liverpools mange kreative krefter, og intelligensen til hans to spisser, Marcus Rashford og Daniel James», skriver The Times' Henry Winter.

«I denne kampen – og med personellet han hadde tilgjengelig – var det et taktisk mesterverk fra Solskjær», skriver London Evening Standards Manchester United-korrespondent James Robson.

TV 2s fotballekspert synes mesterverk er å dra den litt langt.

– Det er kort vei fra himmel til helvete i engelsk media. Du genierklæres det ene øyeblikket, og slaktes med skarpe redskaper det andre, ler Petter Myhre, før han følger opp:

– Det er lite nyanser. Å kalle det et mesterverk av en kamp, er jeg ikke tilhenger av. Men at han traff på taktikken og inngangen til kampen, er det ikke tvil om. Samtidig var det ikke så mange andre måter å angripe kampen på, heller. De visste at de måtte være kompakte, legge seg godt inn på egen halvdel da Liverpool hadde kontroll på ballen og variere presshøyden.