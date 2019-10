Blogger og forfatter Sophie Elise Isachsen (24) meldte på sin blogg søndag kveld at hun har kjøpt seg ny leilighet i Tromsø. Leilighetskjøpet skal ha skjedd ganske raskt, og uten at Isachsen hadde sett den på forhånd.

24-åringen har derimot ikke planer om å bo der på heltid, og melder at den nye leiligheten vil fungere «mer som en hytte».

«Det er vanskelig å si for sikkert hvordan dette kommer til å bli i praksis. Jeg vil nok bo litt over halvparten av tiden i Tromsø, og så pendle til Oslo når jeg må på grunn av jobb», skriver Isachesen på sin blogg.

Hun deler også at hun føler Oslo er hennes «hjem», men at Tromsø er en nydelig by, og kommer til å bli et «fristed» for henne.

Nytt bokprosjekt

Isachsen startet å blogge som 16-åring og havnet raskt på topplisten blant Norges mest leste blogger.

I 2015 debuterte hun også som forfatter med boken «Forbilde», deretter kom bok nummer to «Elsk meg» to år senere.

Nå røper hun også at hun er i gang med et nytt bokprosjekt, men skriver ikke hva boken skal handle om.

«Når jeg er i Tromsø får jeg forhåpentligvis litt ro til å skrive bok, sånt som er umulig å få til her fordi hodet mitt ofte er på flere steder samtidig», skriver 24-åringen på bloggen.

«Fordel for forholdet»

I innlegge deler hun også at leilighetskjøpet i Tromsø er til «fordel for forholdet», og planlegger foreløpig å beholde begge leilighetene frem til kjæresten Kasper Kristoffersen (24) er ferdig med studiene.

Isachsen har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser.