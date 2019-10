Verdens bilprodusenter er under press om dagen. Stadig strengere miljøkrav tvinger frem elektrifisering og såkalt downsizing av motorer.

Sistnevnte handler om å redusere motorvolumet, samtidig som effekten ivaretas, eller faktisk øker.

Dette har pågått i mange år allerede, men nå ser vi det også i langt større grad på sports- og superbilene.

AMG skroter V8-eren

Mercedes sin AMG-avdeling er blant de som har fulgt denne trenden. Da AMG GT kom i 2015 var det starten på en ny, liten æra på motorfronten. Da ble nemlig volumet på V8-eren redusert ned til 4 liter. Tidligere var V8-erne til AMG på 5,4 og 6,2 liter.

Blant de aller mest hardbarka entusiastene, var nok ikke denne motorreduksjonen en jubelens dag. Men sett i ettertid, er det antagelig ikke mange som har noe imot den nye 4-literen til AMG (M178). Dette er tross alt tidenes kraftigste AMG-motor, som yter opptil 639 hk under panseret i AMG GT 63 S.

Nå skjer det imidlertid et betydelig skifte hos AMG. Ifølge Autocar, skal de nemlig skrote den høyst elskede V8-motoren sin, og erstatte den med en 2-liters rekkefirer.

For deg som fikk en liten pulsøkning nå, kan vi roe deg med å si at det i første omgang gjelder AMG C 63 – når den kommer i ny drakt tidlig i 2022.

AMG C 63 er om noen få år historie med V8-er under panseret, ifølge Autocar.

Lamborghini Huracan: Noen biler tar pusten fra deg – dette er en slik bil

Fortsatt 500 hk

Ifølge Autocar vil AMG erstatte den ikoniske V8-eren med den nye 2-literen som sitter i AMG A 45.

Dagens motor i C 63 S yter 510 hk og hele 700 Nm.

Den yter opptil 421 hk, men skal levere over 500 hk ved hjelp av elektrisk drahjelp. Effekten blir med andre ord ivaretatt, selv om åtteren forsvinner.

Den nye hybride drivlinjen skal ifølge Autocar både erstatte C63 og C43, samt GLC 63 og GLC 43 på sikt.

Dermed blir også topputgaven av GLC utstyrt med bare fire sylindre om noen år.

AMG GT: – Salget har gått over all forventning

Den nye drivlinjen på kommende C 63 og GLC 63 henter motoren fra nye A 45, og får drahjelp fra et 48 volts-system.

– Trist

Brooms Mats Brustad har fulgt motorutviklingen hos AMG de siste årene, og mener skiftet ikke er veldig overraskende.

I tillegg til strengere utslippskrav, har EU også strammet inn på eksoslyd. Derfor vil lyden fra kommende modeller bli betydelig lavere enn vi er vant med.

– Det har nok ligget litt i kortene en stund. De strenge EU-kravene til utslipp, tvinger frem dette. Dersom bilprodusentene ikke følger opp, vanker det virkelig dyre bøter, så slik sett er utviklingen forståelig.

– Men selvfølgelig: Dette er triste nyheter for enhver bilentusiast. For mange er AMG synonymt med nettopp V8-er, den herlige motorkarakteren og ikke minst lydbildet. Og akkurat dette med motorkarakter og lyd tror jeg ikke en 2-liters rekkefirer klarer å erstatte, selv om effektuttaket er på linje med dagens åtter, mener Mats.

Han legger til at den nye drivlinjen naturligvis også har sine positive sider:

– Ja, med den nye og kompakte motoren, vil tyngdepunktet bli lavere, noe som teller positivt på kjøreegenskapene. Med en halvering av antall sylindre, bør vekten også bli lavere, så gjenstår det å se hvor mye, med tanke på at det skal installeres både en elmotor og en liten batteripakke her, avslutter Mats.

Slik ser interiøret ut på C 63. Kontra en vanlig C-Klasse er det i hovedsak ratt, seter og den lille AMG-logoen som skiller seg ut.

Nye miljøkrav kan bety slutten for toppmodellen

Ny versting på vei

Selv om AMGs V8-er forsvinner i C 63 og GLC 63, er det ikke slik at åtteren forsvinner for godt. I alle fall ikke på en god stund til.

Tidligere i år bekreftet nemlig AMG-sjef, Tobias Moers, at en helt ny toppmodell er på vei. Vi snakker om en oppfølger til dagens AMG GT 63. Den nye får navnet GT 73, og beholder dagens V8-er. Samtidig får den bidrag fra en kraftig elmotor.

Den kommende verstingen skal yte over 800 hk – noe som er på grensen til absurd i en serieprodusert «familiebil». Med så brutalt mye krefter, vil naturligvis bilen sette nye rekorder, både hva gjelder toppfart og akselerasjon.

Det forventes blant annet at 0-100 km/t skal være i mål på 3 sekunder blank. Det er ingen dårlig prestasjon på en bil som kommer til å veie godt over to tonn.

Les mer om kommende AMG GT 73 her.

Neste år kommer denne i en helt ny AMG 73-utgave. Den får over 800 hk.

Her tester vi AMGs fartsmonster, GT R PRO, i nesten 300 km/t på Hockenheimring: