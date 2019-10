Allerede mandag kan det bli ny avstemning om brexitavtalen i Parlamentet hvis Boris Johnson får det som han vil.

Speaker John Bercow, kan imidlertid sette en stopper for det fordi det bare er to dager siden saken var oppe i, og votert over, i Underhuset, skriver Sky News.

Statsminister Boris Johnson har tidligere uttalt at han heller ville «dø i en grøft, enn å utsette brexit» og fastholder at britene skal ut av EU innen 31. oktober.

Han har likevel blitt tvunget til å sende brev til EU og bedt om en utsettelse. Men like etter sendte han et annet brev hvor han ba EU om å ikke gi dem nok en utsettelse. Bare det siste brevet hadde statsministerens signatur.

Usikkerhet

Den reviderte utmeldingsavtalen som Johnson spikret med EU torsdag, er ikke død, understreket Catherine Barnard, professor i EU-rett ved universitetet i Cambridge, søndag.

Fakta om brexit Storbritannia skulle etter planen ha forlatt EU 29. mars 2019.



Datoen er forskjøvet to ganger, og er nå satt til 31. oktober.



Parlamentet i Storbritannia vedtok i september en lov som beordrer regjeringen til å be EU om ytterligere utsettelse dersom en utmeldingsavtale ikke var på plass innen 19. oktober.



Statsminister Boris Johnson og EU forhandlet fram en revidert utmeldingsavtale som var klar 17. oktober.



Underhuset i Parlamentet vedtok 19. oktober å utsette avstemningen om brexit-avtalen.



Johnson ba samme dag motvillig EU om en ny utsettelse av brexit, men argumenterte samtidig imot dette.



EU-landene skal nå diskutere mulighetene for ytterligere utsettelse, noe som forutsetter at samtlige 27 land går med på dette.



Dersom EU godkjenner en utsettelse, vil den nye brexit-datoen trolig bli 31. januar 2020. (NTB)

– Regjeringen vil holde en ny avstemning allerede mandag. Om parlamentslederen tillater det, og om Parlamentet sier ja, så innebærer det at Johnson trekker tilbake forespørselen om utsettelse som han sendte til EU, sa Bernard til det svenske nyhetsbyrået TT.

Utenriksminister Dominic Raab hevdet søndag at det nå er nok støtte i Parlamentet til å få vedtatt statsminister Boris Johnsons brexitavtale.

TO BREV: Her er de to brevene som er sendt til EU - Ett der man ber om utsettelse av brexit, og ett der man forklarer hvorfor man ikke bør få utsettelse av brexit. Foto: -

– Regjeringen må få med seg flere parlamentsmedlemmer fra Labour. Dessuten er det usikkerhet rundt støtten fra det nordirske unionistpartiet DUP, sier professor Bernard.

Går det ikke denne gangen heller, må britene søke om enda en utsettelse. I så fall kan den nye brexitdatoen bli 31. januar 2020.

EU i tenkeboksen

En utsettelse til januar krever imidlertid tilslutning fra samtlige av EUs 27 stats- og regjeringssjefer. Frankrikes president Emmanuel Macrons kontor har allerede uttalt at de ikke har noen interesse av at utmeldingen utsettes nok en gang.

Det vil ta noen dager før EU avgjør om de vil gi Storbritannia en ny brexitutsettelse, antyder Tysklands finansminister Peter Altmaier mandag.

I et radiointervju sier han at han har merket seg at Boris Johnson vil forsøke å få til en avstemning om avtalen i det britiske Underhuset denne uken.

– Vi vil ha litt bedre oversikt i løpet av de kommende dagene, og da vil vi utøve vårt ansvar og ta en avgjørelse, sier Altmaier.

Han sier han ikke vil ha noe imot at britenes EU-utmelding utsettes «noen få dager eller uker» dersom det kan hindre at de forlater unionen uten en avtale.

Torsdag kom EU og Storbritannia fram til en ny utmeldingsavtale som ble godkjent på EU-toppmøtet samme dag. Den britiske statsministeren klarte ikke å få den godkjent på hjemmebane lørdag, slik han planla.