Siden januar i år har Gislaved kommune i Sverige tatt betalt av de eldre som bor på sykehjem for toalettpapir og andre forbruksvarer.

De eldre betaler 120 svenske kroner i måneden, og kommunen forespeiler en inntekt på 463.320 svenske kroner for forbruksvarene i 2019.

Kommunen har hittil i år brukt omtrent samme beløp for å sende ansatte og politikere på turer til Brussel og Almedalen.

– Det hadde blitt mange toalettruller for de pengene, sier Calle Skoogh (85) som bor på aldershjemmet Vitsippan i Gislaved, til Aftonbladet.

Kutter 32 millioner

Ifølge Aftonbladets granskning har kommunen, som er styrt av Alliansen og Westbopartiet, kuttet ned på bistand til eldreomsorg og sosialhjelp i 2018 og 2019.

Forbruksvarene var tidligere gratis for beboerne på hjemmet, men som en del av økonomiske innstramminger ble 32 millioner kroner til sosiale tjenester kuttet i fjor.

Det er i tillegg planlagt nedleggelse av to eldrehjem, og 50 årsverk kuttes i bransjen.

Demonstrerer

Nyheten om politikernes jobbreiser, i kombinasjon med det økte månedlige trekket av eldre, har skapt reaksjoner. Før Brussel-turen i mars demonstrerte 150 lokale innbyggere i kommunen mot reisen.

Studieturen skjedde likevel, og kostnaden for de 25 politikerne ble på 230.061 svenske kroner.

Turen til Almedalen hadde en prislapp på 206.030 svenske kroner, og det inkluderte at kommunen leide St. Lars ruin i to timer for en privat omvisning. Ruinen, som er en 700 år gammel kirke i Visby, ble leid for 60.000 kroner.

I tillegg til en kostnad for over 200.000 per tur til både Brussel og Almedalen, har de ansatte reist til Kiruna og besøkt Ishotellet i området.

Forsvarer turer

Leder i kommunestyret i Gislaved, Carina Johansson, har tidligere uttalt seg om turen til Almedalen.

– Vi hadde et bra prosjekt som handlet om bærekraftig utvikling, og vi fikk mye kunnskap fra Almedalen, sa hun ifølge Expressen.

Hun har også forsvart turen til Brussel, blant annet med at turen var viktig for et EU-samarbeid og for økonomisk støtte fra unionen.

– Det kan handle om være viktige områder der vi har utfordringer, som sosial inkludering, digitalisering, voldelig ekstremisme og et bærekraftig miljø, sa Johansson.

De eldre som bor på eldrehjemmet er ikke nådige om hva som skjer.

– Det er latterlig, sier Calle Skoogh (85) og legger til:

– I dag kan du møtes via Skype på telefonen. Det må være mye billigere, sier han.