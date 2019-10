Fem personer er gitt bøter på mellom 3.000 og 5.000 kroner etter at to politibetjenter på Trondheim «patruljerte» litt på Facebook i ledige stunder.

De to betjentene Lena og Kristine i Trøndelag politidistrikt så med egne øyne at det foregikk ulovligheter på Facebook og startet et prosjekt for å forsøke å bekjempe dette, skriver Adresseavisen. I flere grupper ble det solgt både alkohol og tobakk, og politiet satte seg et mål om at gruppene skulle opphøre.

– Vi er selv på Facebook både privat og på jobb, og vi ser at det helt åpenbart er mye kriminalitet på sosiale medier, sier de to til avisen.

I løpet av to måneder med «patruljering» i ledige stunder ble 16 personer anmeldt for ulovlig salg av tobakk og alkohol i gruppen «The Pentahouse». På det meste hadde gruppen over 6.000 medlemmer, flere av dem var under 18 år. Nå er gruppen borte. Av sakene som betjentene tok tak i, fikk fem bøter på mellom 3.000 til 5.000 kroner, sju fikk påtaleunnlatelse mens én sak fremdeles er under etterforskning.

– De fleste er klar over at det er ulovlig å selge slike varer på sosiale medier, men blir overrasket over at de ble anmeldt. Mange tror at politiet ikke ser dem når de er på sosiale medier, men de skal vite at vi følger med også, sier Kristine.

Langt flere kunne ha blitt anmeldt. I løpet av prosjektet fokuserte betjentene på dem som jevnlig la ut tilbud om varer og store kvantum.

