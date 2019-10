Hillary Clinton, som tapte presidentvalget for Trump i 2016, la søndag ut et falskt brev som utgir seg for å være signert tidligere president John F. Kennedy.

«Brevet» er adressert til Nikita Khrusjtsjov, tidligere leder for Sovjetunionen, og parodierer det mye omtalte brevet Trump sendte til Tyrkias president Recep Erdogan tidligere i oktober.

– Ikke vær en dust

«Funnet i arkivene...» skriver Clinton om brevet, som utgir seg for å være datert 16. oktober 1962, under missilkrisen på Cuba.

«Kjære leder Khrusjtsjov. Ikke vær en dust, ok?» innleder «brevet» fra Kennedy.

Found in the archives... pic.twitter.com/iFFeqloYHM — Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 20, 2019 ORIGINALEN: Trumps brev til Erdogan. Foto: Det Hvite Hus

I det fiktive brevet, som opprinnelig var en del av talkshowet Jimmy Kimmel Live!, ber Kennedy den sovjetiske lederen om å fjerne missilene fra Cuba på utradisjonelt vis.

«Alle vil si 'Hurra! Khrusjtsjov! Du er den beste!' Men hvis du ikke fjerner missilene vil alle si 'for en idiot'».

Brevet avsluttes med «Jeg plinger deg senere. Klemmer, John Fitzgerald Kennedy».

Vakte oppsikt

«Ikke vær en tøffing. Ikke vær dum! Jeg ringer deg senere», skrev Donald Trump til Recep Erdogan tidligere denne måneden.

Trumps utradisjonelle språkbruk fikk både nordmenn og amerikanere til å heve øyenbrynene.

– Hadde Erna Solberg sendt et sånt brev til noen, ville vi blitt grunnsjokkert. Vi ville sagt at det går ikke an, det er lavmål. Men dette er vi blitt vant til, og det er det skumleste, sa Kjell Terje Ringdal, retorikkekspert og førstelektor ved Høyskolen Kristiania til TV 2.

Den demokratiske kongressrepresentanten Mike Quigley trodde først ikke det kunne være sant da han leste brevet.

– Jeg trodde faktisk det var tull, en spøk, at det ikke var mulig at dette kunne komme fra det ovale kontoret, sa Quigley til CNN.

USAs president har foreløpig ikke kommentert Clintons «brev».