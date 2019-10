Varslet myndighetene om at norske baner ble solgt ulovlig til utlandet

– På seminarer og kurs som vi arrangerte, fortalte vi om at det var firma som opererte på denne måten slik at kunstgressbaneeiere fikk vite hva som skjedde.

Og de banene som nå ingen aner hvor er. Hva skal gjøres med det?

– Ja, hva skal gjøres med det? Det vet jeg ikke. Når man ikke vet hvor de er hen, er det litt vanskelig å gjøre noe med det.

Kunstgressleverandører, kommuner, installatører og klubber ble i følge NFF sin anleggssjef tydelig advart.

– Vi sa at det finnes selskaper som tar det gamle kunstgresset og sier at de skal gjenvinne det, men som isteden selger det videre.

Hvorfor valgte dere ikke å gjøre noe noe konkret med disse tipsene og advare mot dette konkrete selskapet?

– Å advare mot et spesielt selskap, det sitter langt inne. Vi har også mange kunstgressleverandører som vi skulle gått ut og advart litt mot. Men med hensyn til det juridiske, skal litt mer til for å kunne advare offentlig mot et spesifikt selskapsnavn.

Hvem skal ta ansvar for at utrangerte, norske kunstgressbaner er på avveie?

– Altså det er jo forurensningsmyndighetene som har et tilsyn. Og som kan gripe inn overfor dette her. Eventuelt kan byggherren som har bestilt kunstgresset avhendet på en ordentlig måte, anmelde det.

Minister ga ordre

I vår avslørte TV 2 at mange baner blir gravd ned og dumpet i norsk natur. På bakgrunn av dette, ga Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), en ordre til Miljødirektoratet om å gjennomgå det gjeldende regelverket for håndtering av gamle kunstgressbaner i Norge.

I gjennomgangen ble det, blant annet, sett nærmere på reglene for eksport av kunstgress, som er felles for alle EU- og EØS-land.

I utgangspunktet kreves det kostbare tillatelser for å frakte kunstgress ut av landet som søppel, men det gjeldende regelverket åpner for at kassert kunstgress kan omdefineres til en salgbar vare dersom strenge kriterier oppfylles.

Fordi det ikke finnes noen rapporteringskrav, er systemet basert på tillit. Miljødirektoratet, som til syvende og sist bestemmer om kriteriene er oppfylt, gjør bare tilsyn basert på risiko og tips.

– Vi må legge til grunn at både enkeltpersoner og firmaer følger det lovverket og regelverket som vi har. Det vi må passe på er å gi god veiledning, slik at aktørene kjenner til regelverket, og føre et tilsyn som er tilstrekkelig, sier Elvestuen, som understreker at Miljødirektoratet i sin gjennomgang har konkludert med at regelverket er bra.

Har gitt opp

Klima- og miljødepartementet har selv fått opplysninger om at kunstgress blir fraktet av landet i strid med regelverket og videresolgt for store summer.

Informasjonen kom til daværende minister Vidar Helgesen (H), før Elvestuen tok over ministerposten i 2018.

– Vi mottok forespørsler om møter knyttet til dette. De er ikke blitt gjennomført. Årsakene til det, vet ikke jeg, sier miljøministeren.

TV 2 har fått tilgang til flere e-poster Dennis Andersen har sendt til norske myndighetene om den ulovlige praksisen.

– Vi har forsøkt å belyse overfor myndighetene hva som skjer, men når vi har gjort det, har de ikke gjort noe med det. Jeg har gitt opp å gå den veien, sier dansken.

Nasjonal talsperson i Miljøpartiet de Grønne (MDG), Arild Hermstad, mener situasjonen er uakseptabel. Han etterlyser strengere krav og hyppigere kontroller fra myndighetene.

– Her er det et tydelig hull i både i regelverket og kontrollsystemet, så vi må ha flere kontroller. Jeg liker det ikke, for jeg skulle helst sett at alle har ærlige hensikter, men det må til, sier Hermstad.

Hvordan kan tilsynet føres bedre, Elvestuen?

– Det må Miljødirektoratet se på, sammen med tollvesenet, svarer Klima- og miljøministeren.