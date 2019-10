29-åring tiltalt for å ha slått i hjel og tent på sin gravide kone: Hevder han lå og sov

Saken oppdateres.

Litt etter klokken 22 den 17. september i fjor fikk brannvesenet i Sør-Rogaland melding om sterk røykutvikling fra en leilighet i Egersund.

En 24 år gammel kvinne fra Sudan ble funnet død på stedet. Dagen etter tok politiet ut drapssiktelse mot hennes fire år eldre ektemann.

I disse dager står 29-åringen tiltalt for å ha drept og tent på sin gravide kone.

Mandag startet rettssaken.

– Jeg hoppet ut av vinduet

Her forklarte mannen seg i detalj om hva han mener skjedde den fatale mandagen i fjor høst. Flere tolker er hentet inn for å oversette.

29-åringen forteller at han, rundt klokken 20, følte seg trøtt og at han gikk inn på soverommet for å slappe av, mens kona skulle lage kveldsmat.

Senere våknet han av at hun ropte flere ganger på ham.

29-åringen sier han åpnet soveromsdøra og så at det var tett røykutvikling i leiligheten.

Han sier han lukket døra, kom seg ut gjennom vinduet, varslet naboer og brannvesenet ble kontaktet.

Dette er saken: 17. september i fjor ble en 24-år gammel kvinne funnet død i en kjellerleilighet i Egersund, sør i Rogaland.

Kvinnen, som hadde ankommet Norge fra Sudan noen måneder tidligere, var gravid.

Avdøde ble funnet med omfattende hodeskader.

Dagen etter ble hennes fire år eldre ektemann, også han fra Sudan, siktet for drap på kvinnen. Han hadde bodd i Norge i tre år.

Mandag 21. oktober startet rettssaken mot ektemannen som står tiltalt for drapet i Dalane tingrett.

Han er også tiltalt for å ha mishandlet sin avdøde kone ved å helle bensin eller tennvæske over henne og tenne på. Brannen som oppstod førte til store brannskader på kvinnen.

29-åringen har hele tiden nektet for enhver forbindelse med drapet og brannen. – Dette er noe som han ikke er ansvarlig for, sa mannens forsvarer, advokat Asbjørn Stokkeland til NTB søndag.

Det er satt av fire uker til rettssaken.

Forsøkte ikke å redde kona

Rettens administrator, Alexander Schønemann, spør tiltalte om hvorfor han ikke prøvde å redde kona si.

– Du vet at din kone sannsynligvis er i leiligheten, men du velger å gå ut av vinduet. Gjør du deg noen vurderinger der?

– Jeg tenkte at det er brann. Det brenner, sier tiltalte.

– Du tenkte ikke å ta med deg kona di ut?

– Jeg kunne ikke gå inn. Det er tett med røyk. Du ser ingenting, sier han.

Påtalemyndigheten mener derimot at tiltalte helte bensin eller tennvæske over kroppen hennes og utover i leiligheten, før han skal ha tent på.

Kvinnen fikk store brannskader og leiligheten ble ødelagt.

Mannen hevder han først fikk vite om sporene av bensin eller tennvæske gjennom fotografier som politiet viste ham i etterkant.

Ville vente med barn

Et av temaene under rettssaken er at kvinnen var gravid. Schønemann spurte tiltalte om barnet var planlagt, eller ikke.

– Det var ikke planlagt, sier han.

Mannen forklarer at de hadde diskutert fremtiden. De ville studere, lære seg norsk og hadde blitt enige om de skulle vente.

– Hun hadde store ambisjoner, sier han.

Sammen hadde de skaffet prevensjon hos legen, men hun var allerede med barn. Hun var ikke mange ukene på vei, og de ble dermed enige om å ta abort, forklarer han.