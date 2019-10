Elefanten kom fredag fram til et reservat i Brasil etter en lang reise fra Chile. Der hvilte hun ut før hun tar fatt på sitt nye liv sammen med artsfrender – langt fra sirkusmanesjen.

Ramba anslås til å være minst 52 år gammel. Hun opptrådte i sirkuser i Argentina og Chile før hun ble reddet av aktivister i 2012, melder nyhetsbyrået AFP.

De siste årene har den asiatiske elefanten holdt til i en dyrehage i Chile mens redningsmennene lette etter et nytt hjem til henne.

Nå er hun altså på plass i et reservat i Brasil. Her skal Ramba boltre seg på 1133 hektar sammen med to andre asiatiske elefanter som også har en fortid fra sirkus.

Elefanten ble først fløyet til Viracopos-flyplassen ved Sao Paulo. Deretter ble hun fraktet med lastebil til reservatet i Chapado dos Guimaraes. Anlegget ble åpnet i 2016 og er blant annet støttet av organisasjonen Global Sanctuary for Elephants (GSE).

En representant fra GSE samt en veterinær, frivillige og brasiliansk politi passet på elefanten på ferden. Videoer som ble postet på nettet underveis viste blant annet at Ramba fikk vannmeloner som nistemat.

– Ramba trenger et rolig sted, et sted hvor hun føler seg trygg og ikke er på utstilling, hvor hun er sammen med artsfrender som forstår henne og kan hjelpe henne, sier GSE-sjef Scott Blais i en uttalelse.