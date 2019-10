– Ser frem til å se hvordan de norske styrkene har det

Voldsbruken utløste en storm av kritikk mot myndighetene, i første rekke nasjonalt, men også representanter fra FN gikk hardt ut.

BESØK: Erna Solberg besøker Iraks statsminister Adil Abdul-Mahdi. Foto: Ole Ebbesen / TV 2

Erna ønsker dialog

Statsminister Mahdi har lovet å granske drapene og straffeforfølge de ansvarlige. Han har også sagt at myndighetene vil innføre enkelte reformer. Men situasjonen er fremdeles spent, og det er stor frykt for at uroen blusser opp igjen.

OMSTRIDT: Statsminister Adel Abdul Mahdi har blitt sterkt kritisert for voldsbruk. Foto: Iraks statsministerkontor

– Det er en utfordring at Irak leverer dårlig på det å skape arbeidsplasser og håp til ungdom. Det krever mye mer stabilitet enn det myndighetene har klart å få til så langt, sier Solberg.

– Er ditt besøk med på å legitimere en regjering som har fått knallhard kritikk for utstrakt voldsbruk mot demonstranter?

– Nei, det vil det ikke. Det er viktig for oss å ha samtaler med Iraks regjering rett og slett fordi at i disse områdene er vi avhengige av at regjeringene fungerer, og at de klarer å levere sikkerhet for resten av verden også.

Uroen tidligere i måneden var den mest omfattende på to år, helt siden kampen mot IS ble erklært som over. IS utgjør fremdeles en betydelig trussel, men rår ikke lenger over noen landområder etter at det såkalte kalifatet ble knust høsten 2017, blant annet med hjelp fra norske styrker.