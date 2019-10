Manchester United-Liverpool 1-1

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United ble det første laget som tok poeng fra Liverpool i Premier League denne sesongen.

Eks-manager José Mourinho satt i studio for Sky Sports. Han likte det han så av Manchester United-laget.

– Hvis jeg var Ole, hadde jeg vært stolt. Jeg hadde også vært litt frustrert, for guttene ga alt, sier Mourinho.

– De var organiserte, og de hadde en plan. Man kan være enig eller uenig, men de holdt seg til kampplanen, sier han.

Mourinho var ikke fullt så positiv før kampstart. Da kom han med et syrlig stikk til sin tidligere klubb.

– Jeg skal prøve å få meg en jobb som den Ole har. Der jeg kan snakke om fremtiden hele tiden. Det er en flott situasjon. Treårskontrakt, fremtiden, unge spillere. Det er en flott jobb i en så stor klubb, sa han da.

Solskjær var tilfreds med at laget reiste seg etter en svak periode.

– Det var en respons. Vi fikk ikke vist oss fra vår beste side, men vi fikk vist hva som kan bo i laget. Det var energi, lagånd, fart og kontringsstyrke, sier Solskjær.

– Det var en god opplevelse for guttene i lange perioder, men de sitter skuffet igjen i garderoben. Det er godt for meg å se at de ikke er i ekstase fordi vi tok et poeng mot Liverpool. Vi skulle tatt tre, fortsetter han.