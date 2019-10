Den norske styrken i Operasjon Inherent Resolve blir værende i Anbar-provinsen i Irak.

– Norge viderefører det militære bidraget til opptrening av sikkerhetsstyrker i Irak til neste år, sier statsminister Erna Solberg i en pressemelding.

Basen befinner seg i Anbar-regionen, 160 kilometer vest for hovedstaden Bagdad. Erna Solberg er i Irak mandag for å møte irakiske myndigheter.

Norge vil beholde om lag 70 soldater i leiren ut 2020, skriver Forsvarsdepartementet i pressemeldingen.

Hovedoppdraget til de norske styrkene har hele oppholdet vært å bidra til å nedkjempe IS militært, og gi råd og støtte til irakiske styrker hvis de selv ber om det. Det norske bidraget trener de irakiske styrkene i Anbar.

– Ut i fra vår vurdering av situasjonen i Anbar og tilhørende provinser er regjeringens forlengelse av norsk bidrag til OIR en viktig og riktig beslutning. Videreføring av norsk deltakelse i OIR vil bidra til at irakiske sikkerhetsstyrker i enda større grad kan ta hånd om egen sikkerhetssituasjon, sier oberstløytnant og sjef for NOR TU, Einar Aarbogh

Kampen mot IS er ikke over

Bakgrunnen for at norske soldater er i Irak er en anmodningen om hjelp fra Irak til USA for å bekjempe IS. Amerikanerne samlet opprinnelig en koalisjon på 60 land.

FORTSATT IS-KAMPER: Norske styrker fra Telemark bataljon i Anbar. Foto: Fredrik Ringnes/Forsvaret

Den internasjonale koalisjonen har, sammen med irakiske styrker vært et viktig bidrag til å frata IS territoriell kontroll i Irak.

Likevel meldes det om at terrororganisasjonen styrker sin posisjon i etterkant av at USA trakk seg ut av Nord-Syria. Statsministeren mener at kampen ikke er over.

– ISIL er dermed svekket, men opererer fortsatt som en terrororganisasjon med store finansielle og personellmessige ressurser. De har fortsatt evne til å gjennomføre terroraksjoner og utgjør en betydelig trussel, både i regionen og globalt, sier Solberg.

– Norske styrker er etterspurt

I tillegg stiller Norge med om lag ti personer til NATOs operasjon i Irak, og beholder et lite logistikkelement i Jordan for å støtte operasjonene i Irak.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier han opplever at det norske bidraget er etterspurt, relevant og av høy kvalitet.

– I tillegg til kapasitetsbygging fokuseres innsatsen mot direkte støtte og rådgivning til irakiske sikkerhetsstyrker og operasjoner. Det norske bidraget er både ønsket og nødvendig, sier Bakke-Jensen

Forsvarsdepartementet skriver videre at Norge har tatt på seg ansvar for støtte med mobile treningsteam, og samarbeider med Danmark, Estland og Litauen om å stille et felles rådgiverlag innen sanitetstjeneste. De vil begynne arbeidet i 2020.