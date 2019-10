Et lavtrykk i Norskehavet er i ferd med å utvikle seg til et stormsenter. Fra natt til tirsdag fører dette til kraftig vind og nedbør langs kysten fra nord på Vestlandet til Vestlandet.



– Det er vel sesongens første av det litt kraftige kaliberet, konstaterer meteorolog Mariann Aabrekk i StormGeo.

Vinden vil merkes godt helt fra Rogaland i sør og til Nord-Norge, men det er fra Stad til Vestfjorden vinden blir sterkest.

Vått

Lavtrykket frakter også med seg mye nedbør. Hva slags form nedbøren kommer i, avhenger av hvor man befinner seg.

Snøgrensen på Vestlandet sør for Stad vil ligge på 600-700 meter. I Møre og Romsdal og Trøndelag er snøgrensen rundt 500 meter, mens den kryper gradvis nedover videre nordover og vil ligge på 200 meter nord i Nordland.

– I Troms og Finnmark kommer nedbøren i vinterlig fasong i form av sludd og snø, sier Aabrekk.

Det samme lavtrykket preger været tirsdag, men vinden vil dreie fra sørvestlig til vestlig retning. Det betyr at det blir mer turbulente forhold lenger inne i landet. Kysten av Trøndelag og Helgeland kan vente full storm.

– Rens avløpene

Det er også verdt å merke seg at tirsdagen blir skikkelig våt på Vestlandet. Prognosene tilsier 60-70 millimeter nedbør.

– Når det først kommer vind som blåser ned alt løvet og det blir søkkvått etterpå, kan det lønne seg å legge ned en liten innsats for å sørge for at vannet har en plass å renne. Det kan berge noen kjellere, sier Aabrekk.

Onsdag ligger det til rette for at et lite polart lavtrykk kan prege været på kysten av Troms og Finnmark. Et polart lavtrykk kan gi store lokale forskjeller hvor været endres veldig raskt. De stedene som rammes, kan få kraftig vind og kraftige snøbyger.

Opphold på Østlandet

Sørlandet og Østlandet ligger i le av værsystemet som vil prege kysten i starten av neste uke. Vinden vil merkes langs Sørlandskysten, i Oslofjorden og på fjellet, men styrken vil ikke overstige liten kuling.

Østlandet ser ut til å få noen dagers pause i regnet som har preget landsdelen i det siste.