SARPSBORG 08 - BRANN 1-1 (0-1)

Saken oppdateres!

Det så ut til at Brann skulle ta med seg alle tre poengene tilbake til Bergen, men en spisskjempe fra Nord-Irland ville det annerledes.

– Innsatsen vår i andre omgang viser at vi er klare for kampen. Hvis noen vil komme her og prøve å spille oss av banen, så er vi overlevelsesmodus, det vet de at vi er, sier målscorer Lafferty til Eurosport etter kampen.

Dette var Laffertys første scoring for sesongen.

Bamba-krangel

Etter kampen fikk Brann-angriper Veton Berisha spørsmål om han ønsker Daouda Bamba velkommen tilbake i troppen etter utestengelsen.

– Ja, hvis han klarer å oppføre seg, det har jo vært litt her og der, svarte Berisha til Eurosport.

Bamba har denne uken vært i hardt vær etter han ble utestengt fra Brann-troppen etter dårlig holdninger før og under hjemmekampen mot Molde for to uker siden.

Bamba og Berisha skal ha kranglet på trening tidligere denne uken.

Etterlengtet scoring

Før scoringen til Brann-spiller Tajio Teniste, hadde ikke Brann scoret på fire kamper. Ikke siden 3-1-seieren mot Lillestrøm tidlig i september scoret,

Brann hadde ikke vunnet på fire kamper før søndagens oppgjør mot Sarpsborg, og står nå med fem kamper uten seier.

Sarpsborg tok et svært viktig poeng i nedrykksstriden. Etter uavgjort mot Brann ligger Sarpsborg på 13. plass, rett over kvalik-plass.

Tok ledelsen

Brann tok ledelsen etter 14 minutter da høyrebacken Taijo Teniste fyrte av fra 20 meter. Skuddet er ikke så altfor hardt, men Sarpsborg-keeper Alexandre Letellier stopper ikke skuddet.

Ni minutter før slutt ble tidligere Brann-spiller Amin Askar spilt gjennom, han satt ballen i mål, men scoringen ble annullert da han var i offside.

Ett minutt før ordinær tid la Thomassen legger inn fra venstre, og Opdal måtte ut for å bokse. Askar spilte en kort pasning videre til Lafferty som enkelt satt inn utligningen til ellevill jubel.