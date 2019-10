– Ikke en forseelse VAR kan gå inn og endre

Etter 36 minutter eksploderte Old Trafford. Divock Origi gikk i bakken i en duell med Victor Lindelöf. Manchester United fosset fremover på høyresiden. Daniel James fant Marcus Rashford foran mål, som satte ballen kontrollert i mål.

– Manchester United scorer først, og Marcus Rashford scorer igjen mot Liverpool! Liverpool-spillerne er borte hos dommer Atkinson. Grunnen til det er enkel. De ønsker frispark i situasjonen forut for kontringen, kommenterte Øyvind Alsaker.

– Klar forseelse

For Liverpool-spillerne og manager Jürgen Klopp var rasende. De mente dommeren burde gitt frispark til Origi i forkant av målet. VAR sjekket situasjonen. Etter en kort stund brøt Old Trafford ut i et nytt jubelbrøl da målet ble stående.

– Lindelöf sparker. Det er en klar forseelse, kommenterte TV 2-ekspert Brede Hangeland.

– Se hvordan Rashford lurer Matip med den bevegelsen, la Alsaker til.

Situasjonen ble også diskutert i pausestudio.

– Det kan være en forseelse når Lindelöf sparker Origi i leggen, men det er ikke en forseelse som VAR kan gå inn og endre, konkluderer Petter Myhre.

Annullert scoring

Like før pause trodde Sadio Mané at han hadde utlignet til 1-1, men nok en gang måtte situasjonen sjekkes av VAR. Denne gangen ble scoringen annullert. TV-bildene viste at ballen traff hånden til Mané før han satte ballen i mål.

Det var Rashford som fikk den første store sjansen etter pause. Spissen dro seg løs og avsluttet fra rundt tjue meter. Skuddet gikk en liten meter til side for målet. Noen minutter senere fikk Fred en fin mulighet, men ballen skled av foten i avslutningsøyeblikket.

Liverpool fikk svært lite til å stemme. Savnet av Mohamed Salah var åpenbart. Når heller ikke Firmino eller Mané hadde dagen ble det tynt fremover på banen.

Lallana reddet poeng

Likevel ble det et trykk mot Manchester United-målet de siste ti minuttene. Ut av ingenting dukket innbytter Adam Lallana opp på bakerste stolpe og bredsidet inn 1-1 etter et flott innlegg fra Andy Robertson.

Dermed er Liverpool fortsatt ubeseiret i Premier League. Manchester United har en luke på to poeng ned til Newcastle på nedrykksplass.