Ulykken skjedde trolig i forbindelse med flytting av gravemaskinen. Ifølge politiet har gravemaskinen rast anslagsvis 15 meter ned en skråning, hvor den ble liggende opp ned.

Klokken 16.15 sier operasjonsleder Per Solberg at føreren nettopp er frigjort og tas hånd om av helsevesenet. Et ambulansehelikopter sto klar til å frakte personen til sykehus.

– Han har vært bevisst i forbindelse med redningsaksjonen, men tilstanden nå er ukjent, sier operasjonsleder Per Solberg til TV 2 klokken 16.15.

Ifølge GD er den skadde personen en mann i begynnelsen av 60-årene. Hendelsen ble meldt klokken 14.45.