Ny bok avslører: Alkohol, utroskap og intriger

Men den tidligere statsministeren avviser at de to noen gang hadde noe romantisk eller fysisk forhold.

Alkoholproblem

Steens alkoholproblemer var lenge ukjent for offentligheten. Hans første kone Lis fikk også problemer, omtrent samtidig.

«Hans problem ble synlig for omverdenen litt før hennes på midten av 1970-tallet. Kanskje skyldtes det mest at han levde et mer utadvendt liv enn hun gjorde. At ektemannen hadde et forhold til andre kvinner, var Lis trolig uvitende om da hun utviklet sitt alkoholproblem. Ekteskapsproblemet kom før alkoholproblemet i hennes tilfelle. Rekkefølgen er mer uklar for hans vedkommende,» skriver Lahlum i sin biografi.

Etter hvert ble problemene synlige for omgivelsene, om ikke i full offentlighet. 1. mai 1977 på Jevnaker og Gjøvik fikk arrangøren på Gjøvik en advarsel om at Steen var full, og på vei til Mjøsbyen for å holde tale. Pressen ble tipset, men arrangøren, den lokale tillitsvalgte Kari Bergum, svarte unnvikende, og det ble ingen avisoppslag om partilederens alkoholproblem denne gangen.

Lekkasjer

Lahlum omtaler også skandalen omkring partiformannens rolle som anonym kilde til opplysninger fra Aps indre liv, særlig til avisen VG. Lekkasjene gikk via møbelhandler Arvid Engen på Jessheim, broren til Steens tidligere samboer. VG hadde utstyrt Engen med båndopptaker, og opptakene fra Steen tilfløt VG, som hadde en rekke avslørende saker om den indre maktkampen i Ap på midten av 1970-tallet.

«Det var illustrerende for de dårlige samarbeidforholdene i partiets toppsjikt at partiformannen selv sto bak lekkasjer til pressen, og at nestformannen svarte med motlekkasjer,» skriver Lahlum.

Reiulf Steens omgang med Øst-Europa skapte uro og mistenksomhet i Ap og i Politiets Overvåkningstjeneste. Lahlum viser til flere kilder som fastslår at Steen ble fulgt tett både av norsk og utenlandske hemmelige tjenester. Men uten at det antydes at Steen opptrådte utilbørlig. Han opplyste ved flere anledninger om møter med øst-diplomater, og var åpenbart klar over at han var under oppsikt, også på grunn av at han ble regnet for å tilhøre den utenrikspolitiske venstresiden i partiet.