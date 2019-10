Manchester United - Liverpool 1-1 (1-0)

Det manglet ikke på drama i storkampen på Old Trafford, og etter thrilleren er også vurderingene fra TV 2s fotballekspert jevne.

Kun én spiller får åtte i karakter, som også er kampens høyeste.

Da Marcus Rashford sendte Manchester United i føringen i det 36. spilleminutt raste Liverpool-spillerne og manager Jürgen Klopp. Dette fordi de mente det Divock Origi ble snytt for frispark i en duell med Victor Lindelöf i forkant av scoringen. VAR måtte til og scoringen ble godkjent.

Like før pause jublet Sadio Mané for utlikning, men scoringen ble annullert for hands etter VAR-sjekk.

United sto i mot lenge, men fem minutter full tid ble det en stor kveld for innbytter Adam Lallana da han utliknet for Liverpool.

Nervepirrende ble det fra start til slutt, men det endte med poengdeling i storkampen.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United ble de første til å ta poeng mot Jürgen Klopp og Liverpool denne sesongen.