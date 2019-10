Kolbotn-LSK Kvinner 2-2

LSK Kvinner trengte kun ett poeng borte mot Kolbotn for å sikre seriegull i Toppserien.

Romerikingene lå under 1-2 med få minutter igjen. Da dukket Emilie Woldvik opp og sørget for at klubben ble seriemester for sjette år på rad.

– Jeg var litt bekymret en stund, men nå er det sikret. Det er deilig, sier Elise Thorsnes til TV 2.

Hun var slett ikke fornøyd med gjennomføringen av kampen.

– Det var en skikkelig dårlig prestasjon av oss i dag. Vi har en semifinale til helgen. Den har jeg lyst til å vinne, så vi må hjem for å trene, fortsetter hun.

Synne Skinnes Hansen scoret bortelagets første mål.

Det var LSK Kvinners sjuende seriemesterskap. Klubben ligger nå likt med Trondheims-Ørn i antall seriemesterskap.

– Vi er ikke kjempefornøyd med gjennomføringen i dag. Det legger en liten demper på det, men det er deilig å avgjøre det nå. Vi kan være ekstremt stolte av den høsten vi har gjort, sier kaptein Ingrid Moe Wold til NRK.

Isabell Herlovsen sendte Kolbotn i ledelsen et drøyt kvarter før slutt, men det holdt ikke inn.

– Det er kjipt at seieren ryker helt mot slutten, men alt i alt må vi være fornøyde. Vi hadde en plan, og vi gjennomførte den planen, sier Herlovsen til TV 2.