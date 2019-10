Se Manchester United-Liverpool på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo nå!

Lagoppstillingene er kommet inn. Liverpool kan glede seg over at Alisson er kampklar og med i startelleveren.

Det er ikke Mohamed Salah, som pådro seg en ankelskade i oppgjøret mot Leicester før landskamppausen. Salah er ikke med i troppen. Liverpool-manager Jürgen Klopp sier til Liverpools hjemmeside at Salah kan være klar til onsdagens Champions League-kamp.

– Han har ikke trent med laget. Jeg vet ikke hvor det kom fra at alle sa han ville spille. Det var ingen muligheter for at han kunne spille i dag. Kanskje onsdag. Vi må vente og se, sier Klopp.

Manchester United har slitt med store skadeproblemer den siste tiden, men flere av spillerne som har vært skadet har returnert til storkampen.

Aaron Wan-Bissaka er tilbake fra start. David De Gea, som måtte forlate banen i landskampen mot Sverige, er friskmeldt. Anthony Martial starter på benken.

Axel Tuanzebe skadet seg på oppvarmingen og erstattes av Marcos Rojo.

Man. Utd: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Rojo, Young (k); McTominay, Fred; Andreas Pereira, Rashford, James.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson (k), Fabinho, Wijnaldum; Mané, Roberto Firmino, Origi.

Salah har trent alternativt i landskamppausen. Klopp var rasende da Salah ble sparket ned mot Leicester.

– Hvordan kan han være OK? Han hinker av banen og du spør meg om han er OK? Hvordan kan han være OK? Så du situasjonen på nytt? Du må se det på nytt og si meg hva du synes.

– Vi vet ikke ennå hvor skadet han er. Hvordan skal jeg vite det? Det er virkelig tøft. Tre år på rad er vi det laget med minst gule kort, alltid det laget som spiller mest fair; vi gjør ikke slik ting. Men å bremse «Mo» ned slik, det er virkelig ikke greit.