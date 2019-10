Stian Seland og Liv Hauge Norheim visste at de ville ha barn. Og da de for alvor satte i gang tankeprosessen rundt det å bli foreldre, ble de enige om at det for dem ikke var viktig å få biologiske barn.

– Vi fant ut at når det er så mange barn der ute som trenger et hjem, så måtte vi i hvert fall utforske den muligheten det er å bli fosterforeldre, sier Seland.

I dag er de fosterforeldre til en tre år gammel gutt. Han har bodd hos familien siden han var 11 måneder gammel.

– Han er verdens beste gutt. Vi har virkelig fått verdens fineste barn. Det er det aller beste med å være fosterforeldre, sier Norheim.

Flere hundre venter på plass

Mer enn 250 barn og unge står i dag på venteliste for å få plass i et fosterhjem, ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Antallet som står på venteliste har ligget stabilt over 200 siden 2014.

– Behovet for fosterhjem er stort. Vi har veldig mange barn som venter på å komme ordentlig i gang med livene sine, sier Kjetil Ostling, divisjonsdirektør i Bufdir.

Antall barn som venter på fosterhjem 2014: 274

2015: 204

2016: 309

2017: 287

2018: 254 Per 31.12.2018 bodde det 11030 barn og unge i fosterhjem i Norge.

Kilde: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Trenger flere fosterhjem

Ostling forklarer at årsaken til at tallet på barn som står på venteliste i flere å har vært høyt, er at det stadig er nye barn som trenger fosterhjem.

– I tillegg må vi jobbe grundig med å treffe godt med hvilke familier som kan ta godt vare på det enkelte barnet, sier divisjonsdirektøren.

Ble foreldre på kort tid

Fra Seland og Norheim meldte seg på kurs for å bli fosterforeldre, to det ikke lang tid før de ble spurt om å ta imot en liten gutt.

På få uker måtte hjemmet tilpasses et spedbarn.

BARNEVENNLIG: Huset til Seland og Norheim er fylt med barneleker.

I tillegg måtte familie og venner få beskjed om at de to skulle bli tanter, onkler og besteforeldre - og at de ikke hadde en vanlig svangerskapsperiode å forberede seg på.

Selv om det å bli foreldre snudde opp ned på livene deres, har de aldri angret på valget.

– Mange tror at du må være helt eksepsjonell for å bli fosterforelder, men det holder å være ganske vanlig. Hvis du har overskudd og et ekstra soverom, er mye gjort, sier Norheim.

– Det å være fosterforeldre er kanskje det mest krevende vi har gjort noen gang. Men det er også det fineste, sier Seland.

Fordi gutten fortsatt er i barnevernssystemet, er navnet hans ikke nevnt i denne artikkelen.