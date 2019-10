Ønsker gjenvalg som Venstre-leder

Selv om flere av fylkeslagene i Venstre har gitt uttrykk for at det er behov for fornyelse i ledelsen av partiet, ønsker Trine Skei Grande å fortsette som leder.

Hele sentralstyret tar gjenvalg

Samtidig ga et samlet sentralstyre bestående av nestlederne Ola Elvestuen og Terje Breivik i spissen søndag ettermiddag beskjed om at de stiller seg til disposisjon for valgkomiteen.

Sentralstyret sier i en samlet uttalelse at de har svært stor tillit til leder Per A Torbjørnsen og valgkomiteen.

«Nå er det viktig at valgkomiteen får satt i gang arbeidet med intervjuer og samtaler for å sette sammen en innstilling til nytt sentralstyre og landsstyre som kan presenteres i god tid før landsmøtet 2020. Dagens medlemmer av sentralstyret kommer derfor til ha all dialog utover at de stiller seg til disposisjon, direkte med valgkomiteen og ikke via media», heter det i uttalelsen.

Valgkomiteens leder Per A. Thorbjørnsen ønsker søndag ettermiddag ikke å kommentere hva de ulike sentralstyremedlemmene har svart.

Vil bytte ut ledelsen

Lengst i kravet om fornyelse har Unge Venstre gått, som ønsker Sveinung Rotevatn og Guri Melby som det nye paret på topp i partiet. Også Venstrekvinnelaget har varslet at de ønsker Rotevatn og Melby.

Tidligere i uken sa Guri Melby at hun stilte seg til disposisjon for valgkomiteen.

– Betyr det at du stiller deg til disposisjon som ny partileder i Venstre?

– Jeg har svart at jeg stiller meg til disposisjon. Hva det betyr vil jeg ta i dialog med valgkomiteen.

Også Sveinung Rotevatn som i dag sitter i partiets sentralstyre har svart at han stiller seg til disposisjon for valgkomiteen.

Det samme gjelder de øvrige sentralstyremedlemmene Petter N. Toldnæs (Agder), Ida Johnsen (Nordland) og Solveig Schytz (Akershus).

Også statsråd Iselin Nybø (Rogaland) som er varamedlem til sentralstyret har stilt seg til disposisjon for valgkomiteen.

Krav om fornyelse

Flere av fylkeslagene har gitt uttrykk for at de ønsker fornyelse i ledelsen. Avisen iFinnmark.no meldte tidligere i helgen at Troms og Finnmark Venstre ønsker å bytte ut Skei Grande til fordel for Abid Raja.

For en drøy uke siden gikk også Venstres populære ordfører Alfred Bjørlo i det som blir nye Stad kommune høyt på banen i lederkampen i partiet.