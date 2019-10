Erna Solberg er i gang med sitt hektiske program i Jordan. Et av de viktigste temaene under besøket er ekstremisme, noe som har vært et stort problem i Jordan.

Mellom to og tre tusen jordanere har sluttet seg til IS og Solberg mener det ikke gjøres nok for å bekjempe radikal og voldelig ekstremisme.

– Jeg tror ingen av oss gjør nok, sier Solberg.

Hun sier videre at det er viktig å ha en felles kamp mot ekstremisme.

– Jeg tror vi har et behov for å jobbe med inkludering i samfunnene våre, sånn at vi kan jobbe mot radikalisering og mot ekstremisme.

Krevende situasjon

Solberg sier likevel at hun opplever at Jordan jobber med å bekjempe ekstremismen, men at det er er en vanskelig oppgave.

– Dette er et land med store forskjeller og mye fattigdom, så det kan være krevende å sørge for at alle føler seg inkludert, sier Solberg.

Solberg tror noe av det viktigste Jordan kan gjøre i kampen mot ekstremisme er å jobbe for å skape felles verdier. Videre sier Solberg at det vil være spesielt viktig å starte forebyggingen på skolen.

Flere flyktninger

FLYKTNINGER: Et av temaene som diskuteres under Solbergs besøk er situasjonen for flyktninger i regionen. Foto: Ole Ebbesen

Solbergs besøk til Jordan kommer mens situasjonen er urolig i regionen. Forrige uke invaderte Tyrkia de kurdisk-styrte områdene nord i Syria og selv om det er inngått en våpenhvile er stemningen fortsatt spent.

Tidligere har Solberg uttalt til TV 2 at hun frykter at Tyrkias invasjon av Syria kan føre til en oppblussing av IS. I tillegg er det fryktet at invasjonen kan skape en ny flyktningsbølge.

– Vi må være forberedt på at det kan bli en økning i flyktningstallene, også til Norge, sier Solberg.

Hun tror likevel ikke dette er noe som vil skje med det første, ettersom avtalen mellom EU og Tyrkia fortsatt holder. Solberg tror likevel Norge må forberede seg på å bistå de områdene som kan bli påvirket, blant annet nordlige Irak.