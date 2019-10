Skipsvraket ble funnet av mannskapet om bord på forskningsskipet Petrel. Det oppholder seg for tiden i farvannet rundt Midwayøyene i Stillehavet, som ligger omkring midtveis mellom USA og Japan.

Området var åsted for et av andre verdenskrigs mest berømte sjøslag.

Historikere anser slaget om Midway som en avgjørende seier for USA og et vendepunkt i krigen. Det fant sted et halvt år etter Japans overraskelsesangrep på Pearl Harbor.

Japanerne håpet nok en gang å ta amerikanerne på senga med et angrep på militærbasen på Midway. Amerikanske analytikere klarte imidlertid å dekode den japanske kommunikasjonen, og var forberedt da angrepet ble innledet.

Fire japanske hangarskip og en krysser ble senket i løpet av tre dager med intense kamper. USA mistet hangarskipet Yorktown og jageren Hammann, som forsøkte å forsvare hangarskipet.

Over 3.300 drept

Amerikanske myndigheter setter de amerikanske tapene til 307 soldater. På japansk side var de langt større. Historikernes anslag er at over 3.000 ble drept.

– Vi har lest om slagene, og vi vet hva som hendte. Men når du ser disse vrakene på havbunnen, så får du en følelse av hva krig koster, sier historikeren Frank Thompson ved Naval History and Heritage Command i Washington. Han er om bord på Petrel.

UNDERSØKELSER: Skipsvraket skal nå gjennom flere undersøkelser som kan si mer om det historiske slaget. Foto: Vulcan Inc.

Initiativet til ekspedisjonen ble i sin tid tatt av avdøde Paul Allen. Milliardæren var en av gründerne bak Microsoft. Det 76 meter lange forskningsskipet Petrel har i flere år samarbeidet med den amerikanske marinen og andre verden over for å finne og dokumentere skipsvrak.

Siden det er forbudt å forstyrre krigsgraver, holdes de nøyaktige koordinatene hemmelig. Det er første gang Petrel leter etter vrak fra slaget om Midway.

Truffet av amerikanske bomber

Hangarskipet Kaga var en krigsveteran da det deltok i kampene i 1942. Det rundt 250 meter lange skipet hadde deltatt både i krigen mellom Japan og Kina på 30-tallet og angrepet på Pearl Harbor 7. desember 1941.

VRAKDEL: Dette er et av bildene som ble tatt av skipsvraket. Foto: Vulcan Inc.

Skipet ble truffet av amerikanske bomber i farvannet ved Midway på formiddagen 4. juni 1942. Bombene startet en voldsom brann som i sin tur detonerte flere titalls tonn med bomber og torpedoer som var lagret om bord. En del av besetningen ble reddet over i eskortefartøy, men de japanske styrkene valgte rundt klokka 19.25 å senke det brennende hangarskipet med torpedoer.

Over 800 av Kagas besetningsmedlemmer mistet livet. En bit av fartøyet ble oppdaget i 1999, men hoveddelen av vraket har så langt ikke vært funnet – fram til nå.

Undervannsroboter

Etter noen lovende sonarsignaler ble undervannsroboter sendt ned fra Petrel for å undersøke. Bildene ble sammenlignet med historiske kilder, og i uken som gikk ble det bekreftet at vraket faktisk er Kaga.

De tre andre japanske hangarskipene som ble senket, Akagi, Soryu og Hiryo, samt krysseren Mikuma, er fortsatt ikke funnet. Mannskapet på Petrel håper imidlertid å lokalisere alle vrakene fra slaget, noe som kan bidra til å legge til nye opplysninger i historiebøkene.