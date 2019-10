Natt til søndag var det massive protester og demonstrasjoner flere steder i Barcelona. Demonstrasjonene pågår fortsatt og det er mye politi tilstede.

Uroen i byen startet på mandag etter at katalanske separatister ble fengslet.

I følge CNN har over 300 demonstranter blitt arrestert siden opprøret brøt ut på mandag. I tillegg har flere hundre blitt skadet, blant annet rundt 200 politibetjenter.

Den katalanske presidenten ønsker nå å forhandle med den spanske regjeringen for å få slutt på de voldelige protestene. Dette er derimot noe den spanske statsministeren mener er uaktuelt på nåværende tidspunkt.

Vil ikke forhandle

På en pressekonferanse lørdag ettermiddag sa den katalanske presidenten, Quim Torra, at han hadde lyst til å forhandle med den spanske statsministeren for å få slutt på¨opprøret.

– Vi ber den nåværende statsministeren av den spanske regjeringen om å møte oss for å forhandle, sa Torra.

ØNSKER FORHANDLINGER: Den katalanske presidenten fortalte media at han ønsker å forhandle med den spanske regjeringen. Foto: Ruben Moreno Garcia

Spanias statsminister Pedro Sanchez er ikke interessert i noen form for forhandlinger før Torra kritiserer uroen som har oppstått. Statsministeren mener Torra ikke har vært tydelig nok på å be de katalanske demonstrantene stoppe de voldelige protestene.

UAKTUELT: Spanias statsminister mener det er uaktuelt å diskutere med Torra. Foto: AFP

– Mr. Torra er nødt til å fordømme volden, sier Sanchez.

Uavhengighet

Statsminister Pedro Sanchez mener også at Torra må prøve å samle den katalanske befolkningen, ikke splitte den. Sanchez sier videre at det ikke er aktuelt å diskutere Catalonias uavhengighet, slik mange av demonstrantene ønsker.

– Et uavhengig Catalonia kommer ikke til å skje fordi det ikke er lovlig og heller ikke noe flertallet ønsker, sier Sanchez.

Han sier videre at det er viktig å jobbe for et samlet Spania og få slutt på de voldelige demonstrasjonene.