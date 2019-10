«The House of Fools». «Ydmyket».

De britiske tabloidene er ikke nådige overfor statsminister Johnson på forsidene etter at han lørdag ble tvunget til å be EU om en ny utsettelse av brexit.

Han håpet lørdag å få gjennom avtalen han hadde kommet til enig med EU om, men ble i stedet tatt på sengen av forslaget om å utsette brexit til all lovgivning er på plass.

Statsminister Erna Solberg letter ikke på presset for Johnson.

– Dette har kommet så skjevt ut som det er mulig for en sak i Storbritannia, sier Solberg til TV 2.

Hun mener mangelen på samarbeid over grensen mellom de to store partiene er en av hovedårsakene.

– Det har ført til at de har kommet ut i et fullstendig uføre. Jeg håper for Norges del at vi får et ordnet brexit, hvis vi skal ha brexit i det hele tatt. En ordnet avtale og et system som fungerer er en fordel for hele Europa, sier statsministeren.

Tror fortsatt på 31. oktober

Etter lørdagens avstemning ble Johnson tvunget til å sende et brev til EU der han ber om utsettelse av brexit til 31. januar 2020. Han føyet seg og sendte brevet, riktignok uten signatur, noe han har fått krass kritikk for.

Men sammen med det brevet fulgte et brev nummer to, der han legger til at han mener en ny utsettelse vil være et feilsteg. Han har også kontaktet andre EU-ledere og spesifisert at det første brevet er Parlamentets brev, ikke hans.

Det ble opphetet under lørdagens debatt i Underhuset. Det endte til slutt med et nytt nederlag for Boris Johnson. Foto: Jessica Taylor

Samtidig sier utenriksminister Dominic Raab at Johnson har vist tvilerne at de tar feil ved å få til en ny avtale, og at han føler seg sikker på brexit fortsatt kan finnes sted 31. oktober.

– Vi har nok stemmer

Hans statsrådskollega og brexitplanlegger Michael Gove virker også å være innstilt på at det skal skje.

– Vi har både midler og evne til å forlate EU 31. oktober, sier han.

Søndag hevder også Raab at de nå har flertallet som skal til for å få godkjent avtalen til Johnson.

– Han har fått til en avtale. Det ser nå ut til at vi har nok støtte i Underhuset. Hvorfor har ikke Parlamentet fått dette gjennom? Det er det vi akter å gjøre neste uke, sier Raab til BBC.

Johnson is a Prime Minister who is now treating Parliament and the Courts with contempt. His juvenile refusal to even sign the letter confirms what we always suspected that Johnson with his arrogant sense of entitlement considers he is above the law and above accountability. https://t.co/WbqGQX4IJd — John McDonnell MP (@johnmcdonnellMP) October 19, 2019

Sammenlignes med Trump

Kritikken har haglet mot statsministeren etter at det kom fram at han unnlot å signere brevet som han sendte EU for å be om utsettelse.

– Johnson er en statsminister som nå behandler parlamentet og rettssystemet med forakt, skriver finanspolitisk talsperson John McDonnell for Labour på Twitter og fortsetter:

– Hans umodne avvisning om å ikke signere brevet bekrefter det vi alltid har mistenkt, at Johnson, med sin arroganse, tror at han er over loven og over ansvaret.