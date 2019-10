Maria Arredondo (34) var med på lørdagens sending av Stjernekamp for å synge duett med deltager Kim Rysstad. Det var likevel ikke deres duett som fikk mest oppmerksomhet, men Arredondos babymage.

Programleder Kåre Magnus Bergh kommenterte at Rysstad og Arredondo ikke kun var en duo på scenen, men en trio. Deretter bekreftet Arredondo graviditeten.

Det var Fædrelandsvennen som først skrev om babynyheten.

Arredondo venter sitt andre barn med ektemannen Torstein Sødal (42). De fikk en sønn for snart to år siden og gleder seg stort til å bli foreldre igjen. Arredondo fortalte at de ikke foreløpig vet barnets kjønn.

Selv om Arredondo er gravid har hun travle måneder foran seg. Hun skal holde 48 julekonserter sammen med flere andre artister og musikere, blant annet ektemannen Torstein Sødal.