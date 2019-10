Nødetatene ble varslet om ulykken som skjedde på E18 utgående fra Oslo klokken 05.03.

– Det tyder på at han har kjørt på avkjøringsrampen og deretter truffet autovernet, sier operasjonsleder Tor Jøkler i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet mistenker at det er snakk om høy hastighet, blant annet fordi samtlige airbager i bilen var utløst.

Mannen blir kjørt til sykehus med ambulanse. Han var bevisst da nødetatene ankom, og framstod alvorlig skadd.

Like før klokken 07 melder imidlertid politiet at han trolig ikke er alvorlig skadet, men at han likevel fraktes til traumemottaket grunnet mistanke om høy hastighet.

Han skal ha vært alene i bilen.

Bilberging er rekvirert. I mellomtiden kan det være forsinkelser på stedet.