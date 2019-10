Den kurdiske kanalen Rudaw har fått tilgang til et av de kummerlige IS-fengslene som de kurdiske-ledede SDF-styrkene driver.

– Hvis vi slipper løs herfra, vil vi reorganisere oss, slår IS-fangen Hazr Said fast overfor Rudaw.

– Vi skal hente familiene våre, vi skal gjenerobre landet vårt og reetablere kalifatet. Jeg skal komme tilbake som en kriger, det er det klare budskapet fra Said fra fengselet i Hasaka.

Tror terrohæren vil styrke seg

Fares Braizat, som er en av Jordans fremste eksperter på radikalisering og voldelig ekstremisme, er ikke i tvil om at IS-krigerne vil forsøke å reetablere seg.

– Den tyrkiske invasjonen har destabilisert området. På grunn av mangel på kontroll er jeg sikker på at IS-krigere vil bli løslatt, og at de da vil reorganisere seg. Hva annet kan de enn å skyte og bombe folk? Det er det de kan, de vet rett og slett ikke bedre. Så jeg tror de vil gjøre det igjen, sier han, og legger til at man allerede har sett en økt aktivitet fra IS den siste tiden:

– Vi har sett tendensene både øst i Syria og vest i Irak. Det har fått alarmen til å gå, sier Braizat, som er leder for forskningsinstituttet Nama Strategic Intelligence Solution.

Braizat sier det er umulig å spå hvor stor trussel IS kan komme til å bli.

– Jeg tror ikke dette vil utløse en ny global terrorbølge, men faren er der fortsatt, sier han.

Forventer at IS vil angripe

Mange av IS-krigerne har familiene sine i den beryktede Al Hol-leiren, der det også sitter flere norske kvinner og barn.

– Tror du IS vil angripe Al Hol for å løslate familiene?

– Det er forventet. Jeg har ingen konkret informasjon om det, men la oss se logisk på det: Hvis mennene blir løslatt og der ikke finnes en sterk myndighet som kan stå imot dem, så vil de selvsagt prøve og hente familiene sine. Jeg tror heller ikke det blir vanskelig for dem å lykkes, sier eksperten.

Braizat tror derimot ikke at IS nok en gang vil klare å lokke like mange jordanere til sine rekker.

– Populariteten til IS har stupt, både i Jordan og regionen for øvrig.