Vålerenga-krisen fortsetter: – Jeg skjønner faen ikke hva vi driver med

Publikumsoppmøtet forteller også om en klubb supporterne har mistet troen på.

– Kamptidspunktet i kveld var jo ikke optimalt for publikum, men det at det er så god plass på tribunen er en tydelig beskjed fra de som bryr seg om Vålerenga. De er lei, og noe drastisk må skje for at disse personene skal få tilbake troen, sier TV 2-eksperten.