Det skulle bli en målfattig og jevn duell. Før det var gått minuttet hadde Oilers tatt ledelsen ved Nolan Zajac. Lagets poengkonge David Morley var nest sist på pucken.

Se hvordan Storhamar avgjorde på straffeslag øverst!

Det så lenge ut til at Stavanger skulle ta sin tiende strake seier, men med litt over fire minutter utlignet Tony Cameranesi til 1-1. Han kjørte derimot over Oilers-keeper Henrik Holm, som hadde stått en feilfri kamp til da. Scoringen måtte studeres på video før den ble godkjent. Oilers-målvakten måtte ta telling et par minutter i boksen før han var tilbake på isen.

Storhamar hadde 5-0-kampen mot Narvik fra fredag i beina, men hang bra med serielederne. De to første periodene var jevne i skuddstatistikken. I tredjeperioden la Stavanger seg bakpå og en umulig Henrik Holm reddet det som kom.

Etter fem målfrie minutter i spille tre mot tre måtte det hele avgjøres på straffer. Jonas Vikstøl hadde tatt oppstilling i mål for Holm som han vanligvis gjør.

Cameranesi satte den avgjørende straffen.

Vålerenga best

Vålerenga var det klart beste laget mot Sparta og vant 5-2 tidligere lørdag. Daniel Sørvik ga vertene 1-0 i 1.-perioden før Victor Öhman utlignet i et 5 mot 3-overtall. Colin Spaberg Olsen roet nervene inn mot midtperioden med sitt 2-1-mål.

Filip Gunnarsson økte til 3-1 før Öhman reduserte til 2-3 med sitt annet mål for kvelden. I tredje periode sto Martin Røymark og Thomas Olsen til med hvert sitt mål til 5-2-seier. Med seieren trygget Vålerenga fjerdeplassen.

Lillehammer avgjorde i tredje

Lillehammer slo Grüner med 3-1 i hovedstaden, men kom under 0-1 i første perioden etter mål fra Vojtech Zoune. Gjestene og klarte å avgjøre kampen med tre mål i tredjeperiode. Håkon Stormli, Joakim Eidsa Arnestad og Brendan Ellis scoret.

Lillehammer holder tredjeplassen på tabellen.

