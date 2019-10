Crystal Palace-Manchester City 0-2

Manchester City hadde få problemer med å slå Crystal Palace 2-0 på Selhurst Park lørdag kveld.

Scoringer av Gabriel Jesus og David Silva sørget for at Manchester-laget passerte Leicester og Chelsea på tabellen. Pep Guardiolas menn ligger fem poeng bak LIverpool med én kamp mer spilt.

Spesielt det andre City-målet var det høy klasse over. David Silva avsluttet en mønsterkontring med et kontant skudd på hel volley.

Frekk Sterling-vipp

Manchester City hadde som vanlig ballen mye, men Crystal Palace forsvarte seg godt den første halvtimen.

Etter 39 minutter sprakk nullen for hjemmelaget. Bernardo Silva fant Gabriel Jesus med et lekkert innlegg. Den brasilianske spissen flikket ballen elegant via stolpen og i mål.



Noen minutter senere viste Raheem Sterling en teknisk detalj i verdensklasse da han vippet ballen gjennom til David Silva. Spanjolen dundret ballen mellom beina på Crystal Palace-keeper Wayne Hennessey.

– Det er et klassemål av Manchester City. Fotballkunst, utbrøt kommentator Peder Mørtvedt.

Eventyrlige sjanser

Manchester City produserte store sjanser også etter pause. Både Bernardo Silva og Jesus tvang Hennessey ut i full strekk. City-spissen fikk en eventyrlig mulighet til å legge på til 3-0 etter 77 minutter, men avsluttet rett på Palace-keeperen fra skrått hold. Foran mål holdt en fortvilet Kevin De Bruyne seg til hodet. Belgieren kunne nemlig plassert ballen enkelt i mål dersom Jesus hadde fått blikket opp.

De Bruyne var millimeter unna å gi gjestene 3-0 like etterpå, men headingen hans traff innsiden av stolpen. Fire minutter før slutt var Sterling et sleivtreff unna å score bortelagets tredje, men det ville seg ikke for bortelaget foran mål. Dermed endte det 2-0.