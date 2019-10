110 Sør-Vest meldte om brannen litt over halv syv lørdag.

– Huset er mer eller mindre overtent, men det som er det mest kritiske nå er å få opprettet en sikkerhetssone rundt boligen, sier operasjonsleder Toralf Skårland ved Sør-Vest politidistrikt til TV 2.

Ifølge Rogaland brann og redning IKS er boligen totalskadd etter brannen. Det skal ikke lenger være noen fare for at gassflaskene skal eksplodere.

– Gassflaskene er det ikke lenger noen direkte fare for at skal eksplodere. Vi klarte å få dem vekk så det er ingen nåværende far for eksplosjon, sier Svein Nesse, som er vaktleder hos brannvesenet.

Han forklarer at brannvesenet sin førsteprioritet nå er å hindre videre spredning.

– Vi forsøker å hindre brannen i å spre seg videre. Vårt hovedfokus nå er å hindre at driftsbygget også tar fyr, sier Nesse.

Flere hester hørte til gården, men de har blitt ført i sikkerhet. Det er ikke meldt om personskade.

– Tre personer er sendt til legevakten for sjekk etter at de har innhalert røyk i sammenheng med brannen, sier Nesse.

Totalt har brannvesenet syv mannskapsbiler på stedet.

Politiet sier det ikke er noe informasjon om skadde som følger av brannen.

– Boligen rommer to gassflasker som man er redd for skal eksplodere. Derfor er sikkerhetsavstanden fra bygget satt til 300 meter, sier Skårland.