11. oktober publiserte Kylie Jenner en omvisning av kontoret til selskapet Kylie Cosmetics på YouTube.

På slutten av omvisningen går Kylie inn på Stormi sitt rom, og synger linjen «rise and shine», mens hun vekker datteren.

Den korte trallen har tatt internett med storm, og folk tar helt av med memes og kreative videoer på twitter.

Den siste utviklingen er at superstjernen Miley Cyrus og den australske artisten Cody Simpson, som forøvrig er Mileys kjæreste, har laget en cover på trallen.

Klippet viser Cody som står i forgrunnen med en gitar, og Miley som synger linjen inspirert av Kylie.

your new alarm clock 🌞 ⏰ pic.twitter.com/g7huCRslXg — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) October 19, 2019

Ikke nok med det, men Cody har også gjort sin helt egne versjon av trallen, mens han tilsynelatende vekker en hund.

Tidligere har også popstjernen Ariana Grande fått publisert sin tolkning av trallen.

🎥 | Kylie Jenner via Instagram Story. pic.twitter.com/Ss0XKcXT5L — Kylie Jenner Today (@KylieJToday) October 18, 2019

Laget hettegensere

Trallen har fått sin egen remix, med en tilhørende musikkvideo. I denne vises realitystjernen som solen fra Teletubbies.

Jenner selv virker som hun takler denne oppmerksomheten godt. Hun har delt bildet av seg selv som solen på Instagram og skrevet «rise and shine» i bioen.

Jenner har også laget sin egen merch, skriver Nettavisen. Hun har laget hettegensere i hvit og sort, med bildet av seg selv som solen og linjen «rise and shine». Disse selger hun for rundt 600 norsk kroner.

Yngste milliardær

Kylie har bygget opp karrieren sin ved å være med i realityprogrammet «Keeping up with the Kardashians», og på sosiale medier. Hun startet sminkemerket Kylie Cosmetics i 2015, og solgte sminke for nærmere en halv milliard kroner på seks uker.

Hun ble kåret til verdens yngste milliardær i 2019. Og nå tjener hun altså ekstra lommepenger på en liten trall.