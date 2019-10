Den nederlandske syklisten Nils Eekhoff trodde han hadde vunnet VM-gull da han spurtet først over mållinjen i Harrogate i U23-klassen for en knapp måned siden.

En drøy halvtime etter målgang kom sjokkbeskjeden om at juryen hadde valgt å kaste nederlenderen ut av rittet for å ha fått hjelp av følgebiler for å komme seg opp til hovedfeltet etter en velt tidlig i rittet.

Nå har Eekhoff bestemt seg for å gå rettens vei for å få VM-gullet tilbake.

Han utfordrer avgjørelsen til Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) og har bestemt seg for å prøve saken for Idrettens voldgiftsrett (CAS). Det skriver NOS.

– Bruken av den regelen må endres, sier trener Thorwald Veneberg.