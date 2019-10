Kristiansund - Rosenborg 2-2 (1-1)

Christophe Psyché hindret Rosenborg å få trepoengeren de trengte for å nærme seg Odd og medaljedrømmen.

For det som lenge så ut til å bli en seier for trønderne endte i ett poeng da Psyché utliknet for Kristiansund seks minutter før slutt.

– KBK var meget gode i kveld, og ut fra spill og sjanser fortjente de virkelig det poenget de fikk. Det er skremmende å se hvor svake fjorårets seriemester er om dagen, og de hadde virkelig trengt tre poeng i kveld, i og med at det er veldig viktig å skaffe seg en god plassering på tabellen så de kan være med i kampen om spill i Europa også neste år, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

David Akintola sendte Rosenborg i ledelsen etter 21 minutter, før Torgil Gjertsen utliknet for Kristiansund like før pause. Ti minutter etter hvilen sendte Bjørn Maars Johnsen Rosenborg i ledelsen og trønderne holdt på den lenge. Men ledelsen glapp altså nok en gang da Psyché utliknet til 2-2 på tampen.

– Hvis Odd slår Ranheim i morgen tror jeg Rosenborg skal se langt etter medaljene i Eliteserien denne sesongen, og da er det ingenting annet å si enn at denne sesongen har vært en gigantisk fiasko, slår Mathisen fast og utdyper:

– Tidlig ut av cupen, sjanseløse i Europa League og så ingen medalje i Eliteserien. Det er nesten ikke til å tro at det skal være mulig med dette mannskapet, men et trenerbytte som ble gjort for å utvikle klubben i riktig retning har vært alt annet enn vellykket.

Rosenborg ligger på fjerdeplass med 41 poeng, fem poeng bak Odd.

Horneland: – Ikke godt nok

Eirik Horneland var ikke en fornøyd mann etter kampen og mener de sviktet for mye i angrepsspillet.

– Resultater ikke godt nok, og så synes jeg prestasjonen er dårlig angrepsmessig. Jeg synes vi angriper altfor dårlig til å få noe ut av det, sier Rosenborg-treneren til Eurosport.

Mathisen mener Kristiansund gjorde det vanskelig for trønderne.

– Nå det skal sies er ikke Kristiansund noe enkelt lag å møte på kunstgresset, og de har kun tapt to kamper der denne sesongen, men jeg hadde forventet at Rosenborg var det laget som skulle skape de fleste sjansene i kveld.

– Christian Michelsen er i ferd med å gjennomføre nok en imponerende sesong med sitt mannskap, og selv om ikke de klarer å kopiere fjorårets femteplass, er det solid å være på øvre halvdel også i 2019, understreker Mathisen.

– Coly burde vært utvist

Et kvarter før slutt gikk Kristiansunds Aliou Coly knallhard inn med knottene først i en duell med Bjørn Maars Johnsen. Dommer Svein Oddvar Moen blåste verken frispark eller gult kort. Mathisen mener Coly skulle hatt rødt kort.

– Coly burde vært utvist, og det er ikke første gangen vi ser stygge taklinger fra KBK-spilleren, mener Mathisen.