Lørdag kom pressemeldingen om at KrF trekker seg fra byrådssamarbeidet med Arbeiderpartiet, som de har sittet i byråd med i fire år.

Høyres byrådslederkandidat Harald Hove innkalte på kort varsel partiene KrF, Frp, Bompengepartiet, Pensjonistpartiet og Sp inn til samtale om et mulig byrådssamarbeid.

Alle bortsett fra Sp møtte.

– Det var konstruktive samtaler, og vi er enig om at vi har et grunnlag vi kan snakkes videre om, sa Harald Hove til TV 2 da samtalene var over.

Trenger Senterpartiet

Et av de største stridstemaene i valgkampen var striden om hvor Bybanen mot Åsane nord for Bergen skal gå - enten langs Bryggen eller i tunnel.

For å danne flertall i byrådet, er Høyre avhengig av å få med seg Senterpartiet i samme byråd som KrF - som står på hver sin side i bybanestriden.

– Hvor store forhåpninger har du til at dere skal klare å lokke til dere Senterpartiet og danne flertall i Bergen?

– Vi er veldig tydelig på at vi har et politisk fellesskap, som blant annet dreier seg om at Bybanen ikke skal gå over bryggen. Der har Senterpartiet stått fjellstøtt hele veien, sier Hove til TV 2.

Også Høyre gikk til valg på at Bybanen ikke skal gå langs Bryggen, som byrådet i Bergen vedtok i april 2016.

De ønsker altså en omkamp om dette spørsmålet.

KAMP: Striden om hvor bybanen skal gå er et av hovedtemaene under forhandlingene. Foto: Terje Pedersen

Krangler om Bybanen

I pressemeldingen KrF sendte ut lørdag formiddag, ble det klart at forhandlingene med partiene Ap, MDG, SV og Venstre ikke hadde ført frem.

- Når vi nå har en helhetlig skisse er konklusjonen at dette fører politikken lenger til venstre enn vi opplever KrFs velgere i Bergen har ønsket, uttalte Håkon Pettersen, forhandlingsleder KrF i Bergen.

Petterson stilte i dag på SAS-hotellet på Bryggen i Bergen, og deltok i drøftingene med Harald Hove.

– Dere har tidligere vært veldig tydelig på at Bybanen skal gå over bryggen. Står dere fast på det?

– Vår politikk ligger fast, og våre primærstandpunkt er kjent i den saken, sier Pettersen.

– Er bybanespørsmålet noe dere er villig til å forhandle om?

– Vi er villige til å snakke om alle politiske spørsmål, og så har vi klare forventninger om hva som er viktig for oss, sier Pettersen.

Bergen 20190801. Trym Aafløy har ledet Folkeaksjonen Nei til mer bompenger til å bli jevnstore med Ap og Høyre i Bergen. Han sier det har vært en positiv tone under forhandlingene. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– God tone

Trym Aafløy, leder for Folkeaksjonen Nei til mer bompenger, sa de hadde vært en god tone under drøftingene, men ville ikke si hvilke konkrete saker som hadde vært på bordet.

– Alle sakene som har vært viktig i valgkampen, har vært snakket om, sa Aafløy.

Partiene ønsker å møtes til nye samtaler i neste uke, får TV 2 opplyst.