Frykter at IS kan blusse opp igjen

Statsministeren landet i Jordans hovedstad Amman i en urolig tid for regionen. Forrige uke invaderte Tyrkia de kurdisk-styrte områdene nord i Syria. En midlertidig våpenhvile er inngått mellom Tyrkia og kurderne, men stemningen er spent.

– Hvilke konsekvenser kan Tyrkias invasjon nord i Syria få for kampen mot IS?

– Vi kan risikere at vi får en oppblussing av IS. USA har trukket seg ut av området. Og dersom kurderne, som har stått for den største bekjempelsen på bakken av IS, blir svekket, så betyr det at grupper som IS kan få større makt og større mulighet til å bygge opp igjen nettverk, sier Solberg.

Samarbeid mot ekstremisme

Hun legger til at hun for øvrig ikke tror det er stor sannsynlighet for at IS på kort sikt kan bygge opp igjen et territorielt område.

– Men det er klart at de kan utøve flere aktiviteter som gjør det enda vanskeligere å få til gjenoppbyggingen av dette området, og gjøre det vanskeligere å skape fred for en befolkning som har vært rammet av en forferdelig krig i over åtte år.

Jordan er blant landene som har sett flest innbyggere slutte seg til IS. I 2017 etablerte Norge og Jordan "Vennegruppen for forebygging av voldelig ekstremisme" i FN. Gruppen har nå 40 medlemsland, og retter fokuset på de underliggende årsakene til problemet. Dette samarbeidet blir sentralt under Solberg sitt besøk i Jordan.

– Vi har i en årrekke samarbeidet med Jordan om å bygge internasjonale nettverk mot ekstremisme, og om å øke kunnskapen om temaet. Vi jobber blant annet for å finne de riktige mekanismene for å forhindre at unge mennesker blir fascinert av ekstrem ideologi, sier statsministeren.

JORDAN: Aner Al Shammrei sparker fotball med kameratene i Jordan. Foto: TV 2

Ungdommer kurses

Lengre nord i Jordan, litt sør for Syria-grensen, ligger byen Zarqa.

– Kom igjen, folkens! Fort dere!, Aner Al Shammrei (18) roper på kompisene sine, som sparker fotball ute i gaten. – Kurset begynner nå!

Ungdomsgjengen finner hoiende plassene sine i lokalene til organisasjonen We Participate. Organisasjonen driver flere programmer i lokalsamfunnet, som er støttet av blant andre Norge.

– Velkommen, alle sammen, sier programkoordinator Doaa Al Darawsheh, og går rett på sak:

– I dag skal vi snakke om samhold og ekstremisme. Hva tenker dere på når jeg sier ordet ekstremisme? Og hva tror dere årsakene til ekstremisme er?

PROGRAMMER: Hos organisasjonen We Participate avholdes programmer med kurs og samtaler. Foto: TV 2

Hun deler ut svære ark slik at alle skal skrive ned tankene sine, og det blir umiddelbart hektisk aktivitet i lokalet.